В Одесі, де внаслідок нічної атаки дронів загинули троє людей, 9 червня біля залізничного вокзалу музикантів київської електронної групи Junket затримали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив учасник гурту на своїй Facebook-сторінці. Пізніше цей пост було видалено.

Група планувала відіграти концерт у місцевому клубі More Music Club 9 червня, а частину коштів від зборів на вході планувалося передати на потреби Збройних Сил України.

Однак до клубу всі троє музикантів не змогли дістатися.

«Відійшли від вокзалу і з'явилося 4−5 військових та один „мент“. Ніхто не представився і просто повезли нас у військкомат для перевірки. При вході всередину у нас забрали телефони та відправили на медкомісію, де завжди всі здорові. Потім повезли на флюорографію в інший військкомат. Телефони нам так і не видали. Там ми провели з 11:00 до 19:30 просто сидячи й чекаючи, що нас повезуть назад за телефонами», — розповів музикант.

Потім від одного співробітника військкомату музиканти дізналися, що їх відвезуть до десантно-штурмових військ у Житомирській області.

Пізніше музиканти також додали, що їм повернули телефони, які раніше відібрали співробітники військкомату.

В Мережі активно обговорюють цей випадок.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в центр корупційного скандалу потрапив начальник одеського обласного військового комісаріату Євген Борисов. Депутат ВР VIII скликання Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі звинуватив військкома у тому, що той нібито витрачає мільйони євро на нерухомість у Європі та елітні автомобілі. За словами Мосійчука, Борисов для своєї матері-пенсіонерки нібито придбав віллу в Марбельї (Іспанія) майже за 4 мільйони євро. Також, за інформацією екснардепа, там же на свою дружину військком купив офіс вартістю до 2 млн євро.

Фото із соцмереж

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