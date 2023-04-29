Розкішна вілла в Іспанії та елітний позашляховик: одеський військком потрапив у корупційний скандал (фото)

В центр корупційного скандалу потрапив начальник одеського обласного військового комісаріату Євген Борисов. Депутат ВР VIII скликання Ігор Мосійчук у своєму telegram-каналі звинуватив військкома у тому, що той нібито витрачає мільйони євро на нерухомість у Європі та елітні автомобілі. За словами Мосійчука, Борисов для своєї матері-пенсіонерки нібито придбав віллу в Марбельї, Іспанія, майже за 4 мільйони євро. Також, за інформацією екс-нардепа, там же на свою дружину військком купив офіс вартістю до 2 млн євро.

За словами екс-нардепа, Євген Борисов придбав у Європі дорогий позашляховик та задокументував його як «гуманітарну допомогу».

«Борисів завіз із-за кордону Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску вартістю 10 млн грн і оформив на свою дружину. Машину було зареєстровано 15 листопада 2022 року», — стверджує Мосійчук.

Позашляховик Євгена Борисова

Пізніше цю інформацію підтвердив головний редактор «Цензора» Юрій Бутусов. За його словами, родина військового комісара є доларовими мільйонерами. Як написав Бутусов, йому вдалося отримати докази того, що рідні Борисова мають нерухомість в іспанському місті Марбелья, яку придбали за 3 960 000 євро. Також у власності подружжя військкома є елітний автомобіль майже за 10 мільйонів гривень.

За даними Бутусова, родина Борисова володіє цим особняком в іспанському місті Марбелья

Бутусов із посиланням на джерела у СБУ також зазначив, що дружина Борисова з 2015 року має фірму з продажу одягу Levi`s у двох торгових центрах Києва та Львова.

«Інформація про інші матеріальні доходи сім'ї полковника перевіряється, будемо вдячні за підтверджені матеріали, готові оприлюднити позицію родини військкома. Впевнений, якщо військовий — офіцер, то він має під час кар'єри міняти посади у військах та на адміністративних посадах та міняти місця служби.

Чи є це випадковістю, що в нас можна сидіти на посадах, де несуть гроші багато років в одному місті, і носити звання полковника, давно не маючи жодної практики управління військами? Хоча такий досвід для військкома був би дуже корисним. А дружина одеського військкома так швидко і так потужно розкрутилася у бізнесі, що може утримувати родину у віддаленому гарнізоні без жодних проблем", — написав журналіст.

Він додав, що висока корупція у військкоматах дискредитує мобілізацію, а такий безлад становить серйозну загрозу національній безпеці.

Письменниця та одеська блогерка Зоя Казанжі також прокоментувала скандал із одеським військкомом та його «складне» життя під час повномасштабного вторгнення росії до України.

«Будиночок не такий вже шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. У 2017 році збудовано. І площею всього лише 857 квадратних метрів. Не в 2 тисячі! Та й хотіли за будинок 4 400 000 €, а панове сторгувалися за 3 960 000 €. Молодці які. Адреси писати не буду. Щоб ви не заздрили достатку, заробленому тяжкою працею», — іронізує Казанжі.

За її словами, мама військкома — пенсіонерка — бізнес-вумен.

«До війни доходи ТОВ „Південь“, де вона засновниця та бенефіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тож на такий будинок можна було спокійно заробити. Через 33 роки приблизно», — пише Казанжі.

«Ще злі язики кажуть, що угоду з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні. Жодних натяків, ну що ви. Наш військком не може представляти жодного інтересу для спецслужб росії, наприклад», — написала вона.

Також медійники задаються питанням, за які такі заслуги 4 квітня 2022 року військком Борисов, який не брав участі у бойових діях, був нагороджений указом президента № 203 орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня?..

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