Масований удар ворога по Україні: в поліції показали уламки російських ракет, які впали на Київщину

Після нічної атаки російських окупантів, у Київській області виявили уламки збитих ракет, які впали на подвір'я.

Пошкоджені декілька приватних будинків, ушкодження незначні: вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов в Telegram.

Поліція показала фото з уламками російської зброї, яку успішно збила українська ППО.

При цьому очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ракетної атаки немає постраждалих, влучань не зафіксовано.

За даними сил ППО, з 21.00 17 травня по 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили по Україні кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

З літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі — 6 крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 29 крилатих ракет. Також збито 2 ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА (ОТР).

Нагадаємо, на столицю це вже дев'ята атака з початку травня. Попередня була вночі 16 травня. Тоді наша ППО знищила 18 ракет різних типів, серед яких були й «Кинджали».

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