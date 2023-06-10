«Це буде сад перемоги»: односельці здійснили мрію бійця, який пішов боронити країну

На Кіровоградщині місцеві жителі зворушили своїм вчинком — вони допомогли військовослужбовцю посадити горіховий сад. Саджанці захисник придбав для того, аби розвивати у громаді зелений туризм. Втім, садові інструменти йому довелось змінити на зброю. Щоби дерева не загинули, боєць вирішив роздати їх сусідам, проте місцеві жителі вразили своїм вчинком…

«Чоловік останні три роки воював на сході України. Коли в нього закінчився контракт, переїхав до Нової Праги з Олександрії й вирішив розвивати власну справу. Він вподобав мальовничу природу нашого селища й загорівся розвивати тут зелений туризм, — розповів «ФАКТАМ» голова Новопразької громади Богдан Куруп. - Для цього придбав будинок, орендував ділянку землі та запланував розбити горіховий сад. Така ініціатива людям прийшлась до душі, адже наш населений пункт маловідомий серед подорожніх, й це б допомогло змінити ситуацію на краще.

Андрій восени замовив понад 200 саджанців горіхів, які планував висадити навесні, але все змінила війна. Кілька місяців тому чоловік знову був мобілізований. За день до виїзду він прийшов до селищної ради й повідомив про плани. Щоби саджанці не загинули, боєць запропонував роздати їх людям, адже йому стало шкода своєї праці та коштів".

Коли ж місцеві мешканці про це дізнались, вони заявили, що здійснять мрію воїна та висадять дерева, й обов’язково доглядатимуть за ними.

«Коли боєць почув про таку ініціативу людей, він був зворушений, — продовжує Богдан Куруп. — Мовляв, не очікував, що його оточують такі турботливі односельці. Три тижні ми чекали сприятливої погоди, після чого влаштували так званий суботник. Комунальники та всі небайдужі зібрались і облаштували сад. Допомагали навіть школярі. Коли все було готово, ми надіслали світлини саду воїну. Захисник не приховував своєї радості. Тепер в нього одне завдання — повернутись обов’язково додому живим та неушкодженим. І, звісно ж, з перемогою. А про все інше ми подбаємо, це найменше, що ми можемо зробити для захисників України».

Додаткових коштів, за словами співрозмовника, на догляд за садом не витрачатимуть:

«Оскільки саджанці всю зиму перебували у погребі й погода цього річ не надто радувала, корінці трішки ослабли. Проте ми кілька разів на тиждень поливаємо їх та підживлюємо. Невдовзі наш сад перемоги цвістиме».

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