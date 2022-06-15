«Не вірили навіть тоді, коли отримали ключі. Плакали всі»: родині безвісти зниклого добровольця подарували квартиру

Людяність, яка вражає до сліз і варта, аби її наслідувати. Саме так можна сказати про вчинок забудовника з Вінниці Володимира Хоменка, який вирішив підтримати сім'ю захисника Івана Ребара та подарував їй двокімнатну квартиру в новобудові. Чоловік, який пережив пекло Іловайського котла, після важкого поранення 24 лютого 2022 року знову вирушив на фронт. Проте вже за тиждень рідним повідомили про його загибель, втім, тіло так і не знайшли, то ж офіційно боєць вважається безвісти зниклим. Дружина Антоніна та троє синів моляться і вірять у диво, що чоловік та батько повернеться й разом з ними радітиме новому житлу.

«Володимир Хоменко з перших днів війни працює задля перемоги. Ще три місяці тому на постійній основі він поселив у себе 145 переселенців та допомагає їм з харчуванням. Паралельно із тим готує тушкованку, купує автомобілі на фронт, — розповів „ФАКТАМ“ лідер „Дорожнього контролю“ Вінниччини та волонтер Володимир Затайдух. — Але як в будь-якого бізнесмена та просто звичайної людини гроші мають здатність закінчуватись. Нерухомість через війну погано продається. Якось ми сиділи із Володимиром й він заявив, що навіть через проблеми з фінансами сидіти склавши руки не може. Й запропонував подарувати бійцям та їхнім родинам квартири. Я спочатку був шокований. Перепитав, про яку кількість воїнів йдеться, товариш відповів, що вісім. Тобто він віддасть вісім квартир. Чесно кажучи, це й мене розчулило. Але знаючи цю людину, яка навіть власний позашляховик за 80 тисяч доларів віддала снайперам, я зрозумів, що це людина слова. Володимир доручив мені знайти бійців, які достойні такого подарунку. Хоча кожен з тих, хто захищає нас від рашистів, вартий найкращого, тому обирати було вкрай важко! За порадами я звернувся до місцевої волонтерки Тетяни Власюк».

Вона, за словами співрозмовника, й розповіла йому зворушливу та водночас складну історію добровольця Івана Ребара, який мешкав з родиною в Іллінцях на Вінниччині.

Іван Ребар

«Особисто я не знав цю людину, але, коли почув про силу його духу та мужність, не міг бути байдужим й вирішив, що цій родині ми точно подаруємо квартиру. Адже Іван ще у 2014 році добровільно пішов на фронт, його й брати не хотіли, але таки взяли. Це настільки жертовно, як на мене. Доброволець «Донбасу» пережив важкі бої в Іловайську. У День незалежності 2014 року Івану з позивним Хмара вдалось там дивом вижити… Воїн саме спустився у бліндаж, й по ньому почали «працювати». Він встиг дати у відповідь, але отримав поранення. побратими вчасно прикрили бійця і так він врятувався. Одна нога була сильно поранена, все тіло в осколках. Якби не товариш, який 400 метрів протягнув його на собі, він би залишився на полі бою. Після того воїна повезли до Старобешева, але під час транспортування їх знову обстріляли з «Градів». Іван розумів, що з пораненою ногою не втечеш далеко, тому витягнув гранату. Мовляв, краще до Бога, ніж у полон! Але обійшлось, і під час обстрілу він отримав незначне поранення ноги.

Загалом у бійця було дев'ять операцій, складали кістки. Він проходив лікування в Естонії, отримав групу інвалідності. Тобто він міг залишитись вдома, але 24 лютого 2022 року ця неймовірна людина знову взяла до рук зброю заради всіх нас. 2 березня у Запорізькій області Іван з побратимами потрапили під обстріл. Рідним повідомили про загибель, проте тіла нема, тому до останнього жевріє надія, що боєць може бути живим, десь у полоні. Дай Боже, щоб так і було. Попри таку складну ситуацію, дружина воїна продовжує справу свого чоловіка — волонтерить".

Іван Ребар у шпиталі

Володимир Затайдух каже: коли родина бійця дізналась про те, що стане власницею двокімнатної квартири у новобудові у престижному районі Вінниці, то довго не могли повірити.

Іван ще у 2014 році добровільно пішов на фронт

«Навіть тоді, коли їм вже віддали ключі, підписали всі документи. Плакали всі. А знайомі родини стверджували, що, може, це політика чи шахраї… Шкода, що люди втрачають віру у добро. Тому маємо це надолужити! - додає волонтер. — Старші двоє синів Івана повнолітні, скоро вони отримають вищу освіту та будуватимуть майбутнє. Тому ця квартира їм буде вкрай необхідна. А скоро й найменший підросте, теж зможе там проживати. Через пару тижнів будинок здадуть в експлуатацію, і я маю на меті допомогти ще й відремонтувати квартиру. Наразі обговорюємо деталі, бо я мрію, щоб родина якнайшвидше заїхала туди. Хочу, щоб всі військові, які зараз захищають нашу державу, знали, що в Україні люди думають не лише про вас, а й про ваші сім’ї. В мене є одне прохання до всіх: давайте разом закличемо забудовників приєднатися до цієї ініціативи, можна сказати, до флешмобу #подаруйквартиругерою. Просто я знаю, що держава не витягне на своїх плечах все, а забудовників багато. А ми ще 7 квартир будемо дарувати героям, і я думаю, що багато хто підтримає, і їх буде не 7, а 100».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відомий хореограф, герой першого сезону шоу «Холостяк» Макс Чмерковський, який опинився в перші дні війни в Києві, після повернення до США став волонтером та будує модульне містечко для українських біженців.

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