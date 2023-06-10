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Світ

У Туреччині на військовому заводі пролунав вибух: є загиблі (фото)

19:59 10 червня 2023
Вибух

У суботу, 10 червня, у передмісті Анкари пролунав потужний вибух. Як повідомила місцева влада, трагедія сталася на території військового заводу з виробництва ракет та вибухівки. Обрушилася одна із будівель. Щонайменше, п'ятеро людей загинули.

Вибух стався приблизно о 08:45 за місцевим часом на території підприємства державної компанії Mechanical and Chemical Industry Corporation. За попередньою версією, теракт чи диверсія виключаються. Експерти вважають, що детонацію викликала хімічна реакція під час виробництва динаміту.

Турецькі ЗМІ показали кадри, на яких видно клуби диму. На місці працюють бригади швидкої допомоги.

Вибухова хвиля вибила вікна та вітрини у сусідніх будинках та магазинах. Про постраждалих серед місцевих мешканців не повідомляється.

Як писали «ФАКТИ», раніше смертниця підірвала бомбу на заповненій туристами вулиці у центрі Стамбула.

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