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Україна

шойгу намагається зберегти авторитет на тлі контрнаступу, — британська розвідка

20:37 13 червня 2023
Сергій Шойгу

Міністр оборони країни-окупантки сергій шойгу намагається підтримувати свій позитивний імідж, для чого посилює активність у публічному полі на тлі контрнаступу Сил оборони України. Про це пише Міноборони Великої Британії.

«Він закликав російську оборонну промисловість подвоїти зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт. шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій росії, в тому числі зробив майже напевно серйозно перебільшені заяви про втрати України. Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів»

Протягом останнього тижня міністр оборони росії, додає британська розвідка, підтримував високий публічний статус, ймовірно, з метою представити себе як такого, що контролює стратегічні питання, в той час як Україна прискорює наступальні операції.

Раніше «ФАКТИ» писали, що «кухар путіна» відреагував на наказ «вагнерівцям» підписати контракт з міноборони росії: шойгу нам не указ.

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