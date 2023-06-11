шойгу нам не указ: «кухар путіна» відреагував на наказ «вагнерівцям» підписати контракт з міноборони Росії

Конфлікт між російськими кадровими військовими та бізнесменом євгеном пригожиним в черговий раз різко загострився. У суботу, 10 червня, міністр оборони росії сергій шойгу підписав наказ, згідно з яким всі «добровольчі загони», які беруть участь у бойових діях в Україні, повинні до 1 липня укласти контракти з його відомством.

Всім давно відомо, що російська влада заперечує існування в країні приватних військових компаній (ПВК). У Кремлі вважають за краще їх називати «добровольчими формуваннями», оскільки закон забороняє діяльність таких компаній.

Схоже, у Москві задумалися над тим, як надати цим ПВК необхідний правовий статус. А заразом підпорядкувати їх міноборони.

Наказ шойгу надає право всім «добровольцям» (тобто найманцям) укладати індивідуальні контракти або з «добровольчими загонами», або з міністерством оборони як військовослужбовці за контрактом.

«Укладання громадянами контрактів із державою — це, передусім, поширення ними, і навіть на членів їхнім родинам встановлених державою заходів соціального захисту та підтримки», — спробував пояснити важливість наказу заступник міністра оборони росії Микола Панков.

На рішення міноборони негайно різко відреагував пригожин. «Кухар путіна» заявив, що ПВК «Вагнер» жодних контрактів із міноборони підписувати не буде.

«Шойгу не може нормально керувати військовими формуваннями!» — наголосив пригожин. «Його укази не поширюються на ПВК «Вагнер», — додав він.



Підприємець також зазначив, що його ПВК «органічно вбудована в загальну систему російських сил», підпорядковується «інтересам росії та верховному головнокомандувачу» (тобто путіну), а також погодить свої дії з генералом Сергієм Суровікіним.

Цього разу пригожин утримався від нецензурної лайки та особистих образ. Раніше він назвав шойгу і начальника генштабу в росії валерія герасимова «суками, що жирують у кабінетах».

Нагадаємо також, що у травні владимир путін видав засновнику ПВК «Вагнер» євгенію пригожину своєрідну «чорну мітку» за Бахмут.

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