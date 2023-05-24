«Зберіть, с*ка, своїх юнаків і відправте на війну»: пригожин пригрозив російській еліті різаниною

євген пригожин, також відомий як «кухар путіна», підтримує війну, розпочату кремлівським фюрером проти України. Найманці його угруповання ПВК «Вагнер» кілька місяців намагаються увійти до Бахмута. При цьому пригожин у невдачах «вагнерівців» звинувачує регулярну російську армію і критикує міністра оборони рф сергія шойгу і начальника генштабу в росії валерія герасимова. Так, у недавньому інтерв'ю кремлівському політтехнологу Костянтину Долгову, пригожин заявив, що зять шойгу «ходить, булками трясе, а донька відкриває кронштадтські форти» замість того, щоб витратити гроші на боєприпаси.

«Кухар» путина натякає, що розкішне життя нащадків російської еліти, яка ухиляється від мобілізації, може завершитися революцією.

«Це роздвоєння може закінчитися, як у 1917 році, революцією, коли спочатку солдати піднімуться, а після цього їхні близькі піднімуться. І марно думати, що їх сотні, їх зараз десятки тисяч убитих родичів. Певно будуть сотні тисяч. Ми від цього нікуди не дінемося. І все закінчиться тим, що буде в одну мить Варфоломіївська ніч. Життя дітей еліти закінчиться тим, що люди їх на вила піднімуть», — попереджає пригожин.

Також він дав рекомендації еліті.

«Я рекомендую еліті рф: зберіть, с*ка, своїх юнаків, відправте їх на війну, і коли ви підете на похорон, коли ви їх почнете ховати, то люди скажуть, тепер все справедливо», — вважає бойовик.

Пригожин закликає росіян готуватися до важкої війни, запровадити воєнний стан і оголосити нові хвилі мобілізації, а також «закрити всі кордони», як у Північній Кореї, щоб не втратити країну.

«Тому ми маємо запровадити воєнний стан, ми маємо оголошувати нові хвилі мобілізації, ми маємо перевести всіх, кого можливо, на виробництво боєприпасів. Ми маємо перестати жирувати, перестати будувати нові дороги, нові об'єкти інфраструктури та працювати лише на війну», — каже «кухар» путіна.

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скибицький назвав головні цілі української розвідки — ліквідація путіна та пригожина.

Фото: YouTube

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