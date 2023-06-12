MOЗGI більше не існують: Ірина Горова розповіла про кардинальні зміни в компанії

Продюсер та бізнесвумен Ірина Горова розповіла про кардинальні зміни в компанії MO3GI, яка на початку повномасштабного російського вторгнення змінила назву. Тепер не лише повністю відмовилися від назви бренду, а й змінили його суть, позбавившись минулого та співпраці з колишнім чоловіком Олексієм Потапенком.

«Це не зовсім ребрендинг — це про щось глибше. Бренд MOЗGI Entertainment відпрацював, він дав нам неймовірний досвід, артистів, перемоги, але він вичерпав себе. Змінилися контексти, сенси, фокуси, світогляд, змінився кожен з нас — і вже неможливо рухатись далі зі старими поглядами та меседжами, жити минулим. Pomitni — це нове сприйняття компанії, що є музичним лейблом відкритого типу», — розповіла Ірина Горова.

Наразі компанія працює з такими артистами: DOROFEEVA, Otoy, Анна Трінчер, «Love, Mary», NAZVA, Dima PROKOPOV.

Нагадаємо, Потап на початку війни опинився в Іспанії. Він довгий час не повертався в Україну. Казав, що має багато роботи за кордоном на підтримку України. Шоумен виспустив пісню про волонтерів, за яку отримав нещадну критику. Зараз Потап з’явився в Києві, та пояснив, чим займався увесь цей час.

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