Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне фото з Потапом та ніжно привітала його з днем народження

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно відзначила своє день народження на сцені, вперше за довгий час показала фото із чоловіком — Потапом. Романтичною світлиною артистка поділилася з нагоди сімейного свята — 8 травня день народження святкує Потап. Йому виповнюється 42 роки.

Настя чуттєво привітала його в інстаграмі, опублікувавши фото в обіймах шоумена та зізналася йому в коханні.

«Що б не сталося у цьому Всесвіті чи у якомусь іншому — я з тобою, Потапе. Кохаю!» — написала Каменських.

Потап вже відповів дружині в коментарях. «Обожнюю», — написав він.

Також іменинника привітав його кум — телеведучий Юрій Горбунов.

«Вітаємо, куме! Многая літа!», — написав він.

Нагадаємо, останнім часом ширилися чутки про розлучення зіркової пари. Навіть казали про зради шоумена. Потап і Настя це ігнорували, вони не з`являлися разом на публіці та не коментували особисте життя. Проте і Потап і Настя спростували ці чутки і запевнили, що їхньому шлюбові нічого не загрожує.

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