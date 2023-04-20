Продюсер Олексій Потапенко вперше за довгі місяці наважився на розмову про особисте життя і творчість.

Він також прокоментував скандали, які розгорілися навколо його останнього «хіта» «Волонтер».

«Пісня „Волонтер“ народилася, коли я вперше приїхав у батальйон „Добробат“. Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їхні очі. Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам, — здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її», — пояснив Потап в інтерв'ю для bigmir.

За словами Олексія, він не хотів нікого образити і зачепити піснею «Волонтер».

«Я можу бути різким, але завжди вмію вибачитись, коли для когось це здалось образливим. І дійсно — в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, — я цього не хотів. Пісня може подобатись, може — ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю. Але зараз головне — точно не коментарі чи лайки під моїми треками, а те, що ми робимо для країни», — пояснює шоумен.

За його враженням, зараз взагалі такий час, що хейту багато в цілому у багатьох аспектах життя. Але якщо говорити саме про артистів, то найгірше — залишитись непоміченим. Коли його творчість не викликає жодних реакцій. Тому хейт особисто для Потапенка — це не про страх.

Також Потап прокоментував і тему розлучення з його дружиною, співачкою Анастасією Каменських.

«У кожного свій спосіб піаритись. Ми роками виступали на сцені та завойовували увагу глядачів своєю музикою, піснями, Настя — корисними та мотиваційними блогами і так далі. Якщо ці люди не знають, як зробити так, щоб про них говорили іншими способами, окрім варіанту пропіаритись на наших з Настунею іменах, — будь ласка, нам не шкода, ми не жадібні. А як все насправді? У нас із Настею все добре, розлучатись не збираємось», — запевнив продюсер.

Як відомо, у грудні минулого року Потап і Настя останній раз показувалися разом. Цікаво, що після цього співачка оприлюднила фото, де не було видно її обручки.

Нагадаємо, що чутки про розрив між співаками виникли після того, як колишня підопічна співачка звинуватила Потапа у зраді та домаганнях. Відомий блогер повідомив, що зірки таємно вже розпочали процедуру розлучення.

Каменських чутки не коментує, адже нині бореться за відновлення свого голосу, адже минулого року у неї діагностували новоутворення на голосових зв'язках.

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