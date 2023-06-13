Майже 500 окупантів, гелікоптер та 10 крилатих ракет: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста сімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Вночі російська федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 «шахедами», 1 — знищено нашими захисниками, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки.

Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки.

Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.

Основні наземні зусилля ворога зосереджено на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, там тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

У відповідь на ворожі обстріли авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення у живій силі станом на ранок 13 червня склали орієнтовно 216 650 осіб (минулої доби було ліквідовано ще 470), у танках — 3935 (4), бойових броньованих машинах — 7642 (6), артилерійських системах — 3766 (20!).

Зведені дані Генерального штабу

Нагадаємо, напередодні з'явилося відео моменту, коли російський загороджувальний загін розстріляв «своїх» солдатів, які залишили позиції під вогнем ЗСУ.

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