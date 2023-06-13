Терористи атакували Кривій Ріг: є загиблі, постраждалі та руйнування

В ніч на вівторок, 13 червня російські терористи вчергове завдали удару ракетами по Кривому Рогу.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул в Telegram.

Внаслідок нічної повітряної атаки є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждали цивільні, також є загиблі.

«Високоточні» потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок", — зазначив Вілкул.

На місці «прильоту» працюють усі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.

Вогонь охопив площу у 700 кв.м

Також є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.

«Швидка» надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані", — розповів Вілкул.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram повідомив, що в результаті масованої ракетної атаки РФ по Кривому Рогу є жертви.

«Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені», — написав він.

Пожежа у будинку після влучання

Наразі відомо вже про трьох загиблих містян, ще більше 10 отримали поранення.

У сусідніх будинках вилетіли вікна

Ще одне відео

На обстріл рідного міста відреагував президент України Володимир Зеленський.

«Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть», — написав він, показавши відео з місця подій.

Цієї ночі в Україні було оголошено повітряні тривоги, і сигнали лунали по всій території країни. Моніторингові групи повідомляли про загрозу ракетних ударів та застосування росіянами дронів-камікадзе. Також повідомлялося і про роботу ППО.

Нагадаємо, попередньої ночі над Дніпропетровщиною було збито три ударні дрони.

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