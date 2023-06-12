Російський загороджувальний загін розстріляв солдатів, які кинули позиції під вогнем ЗСУ: момент потрапив на відео

Пілот українського коптера зафільмував роботу російського загороджувального загону, який розстріляв своїх же військовослужбовців. Про існування таких підрозділів, які мають унеможливити відхід рашистів з позицій, в Україні розповідали неодноразово.

Як пише «Фокус», загородзагін вбив сімох солдатів, які намагалися сховатися у посадці. Ці кадри оприлюднили у телеграм-каналі українських журналістів Володимира Золкіна і Дмитра Карпенка «Ищи своих».

На відео показано, як шестеро беззбройних людей та один з автоматом тікають у напрямку посадки, звідки з`являються їхні «колеги» та відкривають вогонь.

Тим часом партизанський рух «АТЕШ» повідомляє, що російські зеки, які пройшли навчання в тренувальних таборах, викрали вантажівку з озброєнням і зникли в невідомому напрямку. Під час втечі вони вбили трьох військових інструкторів, щоб заволодіти зброєю.

Нагадаємо, що днями росіяни відкрили вогонь по цивільним, яки намагалися човном дістатися з лівого берегу Дніпра на правий на Херсонщині. Троє людей було вбито, ще десятеро поранено.

Фото — скріншот

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