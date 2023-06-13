«Особиста помста»: екснардеп Чорновіл прокоментував «акцію» зі сміттєвим баком

У Києві колишнього народного депутата Тараса Чорновола облили зеленкою та кинули в сміттєвий бак.

Відповідне відео опублікувало УНІАН. Інцидент відбувся в дворі житлових будинків.

Журналісти відзначили, що нещодавно Чорновіл образливо висловився на адресу керівниці медичної служби механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатки Київради та нареченої загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла Аліни Михайлової.

Чоловіки, які кинули екснардепа в бак, кричали «Ганьба!» І «Так буде з кожним зрадником нашої держави». Одна з присутніх зазначила, що Чорновіл ображає гідність людей, зокрема образив жінку, «яка зараз у Бахмуті, яка була коханою жінкою Да Вінчі». Чорновіл на це сказав, що «її не ображав».

Чорновіл наприкінці травня публікував уривок відео із інтервʼю Аліни Михайлової ведучій Соколовій і обурювався, що «нормальним чесним людям доступу фактично немає» в «зелено-ватний телемарафон».

На відео чутно, як Чорновіл після того, як виліз зі сміттєвого баку, кудись зателефонував, ймовірно, до поліції, та повідомив, що на нього напали.

Згодом в прямому ефірі одного з телеканалів він заявив, що вважає «акцію» персональною помстою з боку Офісу президента.

На його думку, всі ці люди, крім двох, взагалі не були обізнані в суті претензій.

«Я можу сказати однозначно: теза, з якою вони говорили, нібито з якої причини вони мають до мене претензії, — це є абсолютно повністю притягнуто за вуха. Тим більше, там не було персональних образ до конкретно тієї людини, яку вони там дуже люблять. Мова йде про особисту помсту. Я пишу досить часто про особу Єрмака», — пояснив Чорновіл.

Екснардеп наголосив, що його вже не один раз попереджали про провокації щодо нього.

«Тому моє розуміння — це є персональна помста керівника Офісу президента. Я не бачу іншої причини, інших обставин», — підсумував Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, Тарас Чорновіл — народний депутат чотирьох скликань. Син дисидента, засновника Народного руху України Вʼячеслава Чорновола. Тарас Чорновіл за свою поілитичну карʼєру був у складі «Нашої України» та Партії Регіонів.

До початку повномасштабного вторгнення рф активісти частенько застосовували сміттєві баки для люстрації корупціонерів.

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