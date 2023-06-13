ЗСУ вже склали іспити з низки предметів набагато краще за ЗС РФ: волонтер про ситуацію на фронті
«Коротко про нинішні бойові дії.
Розумію розчарування диванного воїнства, яке очікувало, що контрнаступ розпочнеться на дільницях, які будуть очевидні для ЗС РФ, і як наслідок — ті не будуватимуть оборонні споруди, триматимуть там війська в обороні, і взагалі тільки вперед рушать Леопарди і Бредлі — так вони кинуть зброю і всі побіжать у полон, бажано відразу у котлах.
Реальність виявилася більш прозаїчною, атаки широким фронтом і вибивання військ ЗС РФ з першої лінії, без глибоких клинів в оборону.
Ну як би так. Щоб завдати потужних ударів і завалити фронт, тобі треба розмотати оборону противника, знищити його склади, резерви, логістику, забрати деякі логістичні артерії, прорідити ракетними ударами штаби, щоб порушити координацію військ. Це зараз робиться і успішно.
Скільки це буде? Стільки скільки треба.
Бравурні повідомлення російських тг-каналів про те, як вони перемелюють ЗСУ в обороні, якось почали сходити нанівець. Напевно тому, що за тиждень вони втратили чималий шматок фортифікаційної лінії та висот, і тепер їм доводиться відкочуватися в деяких місцях у другий ешелон. Важко бравувати на фото та відео кількох підбитих Бредлі та Леопардів, коли внаслідок цього бою ти відступив на кілька кілометрів тому.
Я бачив штурми росіян під Донецьком та Авдіївкою. Коли механізовані роти знищувалися під нуль з технікою за добу, і все, що давав їм цей штурм, — це посадку в 500 метрів для утримання, якої протягом наступного тижня клали ще одну роту. Коли 4−5 штурмів у стики бригад знаменували собою баскетбол вежами Т-72 та кістяки згорілих БМП. І все це протягом місяців без істотних успіхів. А потім ці позиції ще й забиралися назад ЗСУ якимись смішними силами.
Результат- лінія розмежування проходить там же. Просто згорілого заліза в полях побільшало. Ну і згорілого м'яса. Крок вперед на кілька кілометрів протягом тижня широкою лінією фронту — це саме те, що армія РФ не змогла зробити за всю зиму та весну. Максимум — продавлювання на невелику глибину з величезними втратами (приклад Соледара), що не давало жодної переваги у районі ведення бойових дій.
Так, західну бронетехніку підбивають, це логічно. Але на відміну від радянської/російської техніки — ця бронетехніка рятує життя, а не стає братньою могилою екіпажу здебільшого. Частина техніки буде відновлена і далі воюватиме і рятуватиме життя.
Крім того, ракетні удари по «центрах прийняття рішень» теж мають різну ефективність. Коли росіяни вигадують фейки то про поранення Залужного, то про загибель Буданова, російські ТГ-канали публікують інфо по штабах ЗС РФ і ниють про загибель начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.
І це найперша стадія українського контрнаступу.
Загалом поки що робити якісь висновки рано, бо вирішальні битви попереду. Але вже можна говорити про те, що ЗСУ склали іспити з ряду предметів набагато краще ЗС РФ. Це війна, тут можна програти бій, але важливо як працює система і що вона робить для того, щоб наступний бій був виграний.
PS Під Мар'їнкою ніяк не дадуть наказу «Ахмат-чаю» звільнити цей населений пункт.
А якщо наказу немає, то дохнуть вони там виключно без наказу. Але натомість оптом і з вогником", — пише Serg Marco у Facebook.
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