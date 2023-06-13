Ворог намагається утримувати позиції: Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Українські військові наразі ведуть бої на чотирьох напрямках, а окупанти намагаються завадити просуванню українських Сил оборони, використовуючи авіацію та мінуючи поля.

Про це написала у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, зараз тривають бої в районах Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки (Оріховський напрямок); Мар'їнки (Мар'їнський напрямок); Ягідного (Бахмутський напрямок); Веселого (Лиманський напрямок).

Ворог, за словами Маляр, робить все, аби утримати захоплені ним позиції: активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

«Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами», — розповіла заступниця міністра оборони.

Все це, як зазначила Маляр, поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів й дронів-камікадзе.

За інформацією чиновниці, протягом минулої доби ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку — на 200 м, на Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.

Нагадаємо, сьогодні вночі ракетну атаку пережив Кривий Ріг. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Там тривають рятувальні роботи. Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 25 поранених, серед яких є дуже важкі.

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