Зірка фільму «Одного разу в Америці» Тріт Вільямс розбився на мотоциклі

Мотоцикл є доволі небезпечним засобом пересування. Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Нью-Йорку на мотоциклі розбився один із найкращих ринг-анонсерів світового професіонального боксу, 50-річний Девід Діаманте.

У вівторок, 13 червня, стало відомо про загибель популярного голлівудського актора Тріта Вільямса. Він розбився на мотоциклі в американському штаті Вермонт. Йому був 71 рік. Трагедія сталася в містечку Дорсет, н еподалік від якого розташована ферма Вільямса.

У заяві місцевої поліції йдеться, що актора збив позашляховик Honda. Сталося це на перехресті. Хто винен у зіткненні, встановить слідство. Водієві Honda поки що жодних звинувачень висунуто не було.

Вказується, що він увімкнув сигнал повороту. Також відомо, що Вільямс показав рукою, куди має намір повернути на своєму мотоциклі. Однак щось пішло не так. Тріта не врятував навіть шолом, який був у нього на голові, як того вимагають правила.

Актора терміново доправили вертольотом до медичного центру столиці штату Нью-Йорк Олбані. Але врятувати його лікарі вже не могли.

Тріт Вільямс народився 1 грудня 1951 року в штаті Коннектикут. Дебютував у кіно 1975 року в ролі поліцейського у фільмі «Смертоносний герой». Світову популярність йому принесли ролі в комедії Стівена Спілберга «1941», мюзиклі Мілоша Формана «Волосся», кримінальній драмі Серджо Леоне «Одного разу в Америці».

За свою кар'єру Вільямс знявся більш ніж у 120 фільмах і серіалах. Він був номінований на премію «Золотий глобус» за роль лідера хіпі Джорджа Бергера у «Волоссях», а також за дві роботи на телебаченні — телефільми «Остання зміна» і «Трамвай «Бажання».

«Я просто спустошений. Він був наймилішим хлопцем. Таким талановитим! Актор з акторів. Режисери любили його. Він був серцем Голлівуду з кінця 1970-х років», — заявив журналістам агент Вільямса Баррі Макферсон.

«Ми з Трітом провели кілька місяців у Римі на зйомках фільму „Одного разу в Америці“. Під час тривалих зйомок може бути досить самотньо, але його гарний настрій і почуття гумору були просто знахідкою. Я справді любив його і дуже засмучений тим, що його більше немає», — відреагував на загибель Вільямса відомий актор Джеймс Вудс.

У Тріта залишилися дружина і двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» писали про смерть Майкла Лернера, зірки фільмів «Годзілла» і «Бартон Фінк».

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