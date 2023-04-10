Помер Майкл Лернер, зірка фільмів «Годзілла» та «Бартон Фінк»

У суботу, 8 квітня, помер популярний голлівудський актор Майкл Лернер. Йому був 81 рік. Про смерть зірки фільмів «Годзілла», «Бартон Фінк», «Ельф» повідомив його племінник Сем Лернер.

«Ми втратили легенду минулої ночі. Важко висловити словами, наскільки блискучим був мій дядько Майкл, і наскільки впливовим він був для мене. Його історії завжди надихали мене і змушували закохатися в акторську майстерність», — написав Сем у Instagram.

Майкл Лернер народився 22 червня 1941 року у Брукліні в єврейській родині. Після закінчення школи вступив до Бруклінського коледжу. Там він захопився театром і брав участь у кількох студентських виставах. У результаті Лернер вирішив стати актором, а не філологом.

У віці 28 років він переїхав до Лос-Анджелеса і почав зніматися в серіалах. То були невеликі ролі. У кіно Майкл теж починав з епізодичних робіт, але вони привернули увагу критиків і глядачів. Особливо запам'ятався Лернер у цей період у фільмах «Балтиморська куля» та «Листоноша завжди дзвонить двічі».

Зоряною годиною для актора стала картина «Бартон Фінк», яка вийшла у прокат 1991 року. Сюрреалістична чорна комедія братів Коенів зробила зірками Джона Туртурро, Джона Гудмена та принесла номінацію на «Оскар» Майклу Лернеру.

Після цієї пропозиції зніматися посипалися на актора з усіх боків. Він зіграв у фільмах «Гарлемські ночі», «Годзілла», «Ельф» та «Люди Ікс: Дні минулого».

Нагадаємо, у березні цього року пішли з життя британський актор-ліліпут Пол Грант, який грав у «Зоряних війнах» та «Гаррі Поттері», і зірка культового бойовика «Джон Вік» Ленс Реддік.

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