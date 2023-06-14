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Під прощальні звуки пожежних сирен: попрощалися із рятувальником, якого вбили окупанти

20:17 16 червня 2023
Михайло Піскун

У селищі Великий Бурлук Харківської області в останню путь провели пожежного-рятувальника 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини молодшого сержанта служби цивільного захисту Михайла Піскуна, який загинув під час виконання службових обов’язків. Під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав чоловіку життя. Йому було лише 29…

«Окупант обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега — пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні. Багатотисячна родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька», — повідомляє ДСНС у Харківській області.

Колеги, родина, друзі та односельці зібралися, щоб провести героя в останню путь, висловити свої співчуття та вшанувати його пам'ять. За звичаєм, поховали героя-рятувальника під прощальні звуки пожежних сирен.

«ФАКТИ» публікували інтерв’ю з письменником Яном Валетовим: «Росіян треба забити під землю на півтора метра за все, що вони накоїли».

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