«Якщо ви путіна поставите до стінки»: лукашенко отримав ядерну зброю і повідомив про умови її застосування

У середу, 14 червня, білоруський лідер олександр лукашенко, у якого останнім часом посилилися проблеми зі здоров'ям, заявив про те, що його країна вже отримала російські ракети та бомби, які «втричі потужніші, ніж застосовані в Хіросімі та Нагасакі». Російський журналіст уточнив, чи дала Москва Мінську всю тактичну ядерну зброю, про яку було досягнуто домовленості у березні. «Не все, потихеньку», — відповів лукашенко.

За його словами, тактична ядерна зброя не зберігатиметься в одному місці, її розосередять територією Білорусі.

«Щойно все завеземо, воно буде розосереджено Білоруссю. А в нас сховищ цих, як собак у селі. Серйозно. В нас їх було багато. Ми їх уже сьогодні п'ять-шість відновили. Більше відновлюватимемо», — сказав лукашенко.

Він підкреслив, що готовий дозволити росії розмістити на території Білорусі також стратегічну ядерну зброю, якщо це буде потрібно. При цьому він додав, що ніхто не нападатиме на країну, яка має таке озброєння.

Також лукашенко заявив, що не збирається застосовувати ядерну зброю проти інших країн, проте Бог вибач його, якщо він віддасть такий наказ у разі, якщо виникне реальна загроза нападу на Білорусь ззовні.

Далі лукашенко повідомив, що Захід нібито запитує у нього, чи наважиться росія на застосування зброї масової поразки. Умовою для цього можуть стати «небезпечні рухи» західних країн, такі як вторгнення на територію Росії чи загроза її існуванню, зазначив він.

«Словом, якщо ви путіна поставите до стінки або в кут заженете та іншого виходу не буде», — пояснив лукашенко.

Ці заяви пролунали невдовзі після того, як володимир путін вкотре пригрозив США та їхнім союзникам Третьою світовою війною. Зробив він це увечері 13 червня під час зустрічі з так званими воєнкорами.

Російський лідер звинуватив США у ескалації конфлікту в Україні. На думку путіна, американці тільки вдають, що не бояться посилення ескалації і продовжують надавати свою зброю Києву. Така політика, попередив кремлівський диктатор, може призвести до Третьої світової війни.

«Насправді в США дуже багато людей зі здоровою головою, і вони явно не хочуть вести справу до Третьої світової війни, в якій не буде переможців, у тому числі не буде переможця у вигляді Сполучених Штатів», — заявив путін. Він дав зрозуміти, що йдеться про використання ядерної зброї.

Як писали «ФАКТИ», раніше журналісти розповіли про те, як путін карає змовників у своєму оточенні.

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