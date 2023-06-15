Війна змусила чоловіка відкласти всі особисті справи: російський обстріл обірвав життя українського захисника

У Джугастрі на Вінниччині в останню путь провели 42-річного Вадима Ткача. Молодший сержант був механіком-водієм-гранатометником зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. 8 червня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Времівка Донецької області захисник загинув.

«Народився Вадим у багатодітній сім’ї. Працював механізатором у місцевому господарстві, відслужив строкову службу в армії, — повідомляє видання „Сільські новини“. — А у 2015 році, коли російський агресор вів гібридну війну, пішов захищати рідну землю добровольцем. За рік повернувся, почав працювати у Джугастрі. Коли до України широкомасштабно вдерлася росія, на те, аби прийняти рішення, що робити і як жити далі, у Вадима була лише одна доба. І вже 25 лютого 2022 року війна змусила чоловіка відкласти всі особисті справи та вирушити на фронт. Вадим самовіддано ніс військову службу, даючи гідну відсіч ворогу. За мужність і професіоналізм був нагороджений медалями, мав чимало подяк».

Чин похорону захисника після мітингу здійснено у місцевому храмі, після чого траурна процесія рушила на цвинтар. Молитися за душу воїна просять священники, бо він, як і тисячі полеглих захисників України, продемонстрували найбільшу і найвищу любов у світі, бо немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх, за землю свою.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Донбасі загинув лейтенант спецпідрозділу «Омега» Віталій Гардт.

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