Окрім компанії «Трейд Граніт Інвест» (її пов’язують з підслідним НАБУ Андрієм Адамовським), що запропонувала найвищу ціну на продукти, резонансні торги оскаржила також фірма близька до «Актив компані», яка стала відома через закупілю для військових одного яйця по 17 грн. Про це заявив правозахисник, волонтер та громадський діяч Олександр Аронець в блозі на «Цензор.нет».

«Я критикував Міноборони за яйця по 17 гривень, що тепер підтвердила глава Державної аудиторської служби Алла Басалаєва. Власне, я дуже сподівався, що тоді всі висновки були зроблені, Рєзнікова залишили, оскільки він справді ефективний переговірник із західними партнерами, але з умовою прибрати усі ці схеми, де навіть на харчах дехто нагрівав собі мільярди гривень, наших з вами гривень. Аж ось, схоже, схематоз знову повертається, попри багаторазові обіцянки, що все буде «по-новому», — вважає авто блогу.

За його словами, Міноборони провело тендер на закупівлю їжі для військових, зекономивши 6 млрд грн.

«Спершу, ще до проведення тендеру, компанія „Актив компані“, саме та, яка хотіла продати Міноборони яйця по 17 грн, подала позов про скасування тендеру, однак після розголосу відкликала позов. Далі 6 червня був радісний день, адже Міноборони таки провело тендер на закупівлю 22 позицій їжі, внаслідок чого вдалося б зекономити 6 млрд грн. Потім колегіальний орган Міноборони мав би розглянути результати торгів і підписати протоколи. Але ця технічна процедура, очевидно штучно, через деяких членів органу, раптом розтягнулась у часі. Слідом за цим 9 червня міністр Рєзніков надіслав лист до Кабміну за яким пропонувалося дозволити продовжувати чинні прямі контракти на харчування до кінця 2023 року. Та після розголосу міністр такий лист відкликав», — пояснює громадський активіст.

Олександр Аронець повідомляє, що ще одна компанія оскаржила результати тендеру.

«Але ж паралельно цьому процесу одна з компаній учасників тендеру, яка запропонувала НАЙВИЩУ ціну, а саме компанія „Трейд Граніт Інвест“, як власник тих самих прямих контрактів з Міноборони на понад 8 млрд грн, та яка за повідомленнями ЗМІ входить до орбіти підслідного НАБУ Андрія Адамовського, подала позов до суду з вимогою скасування торгів на Прозоро. Чи зробила б це компанія без „відмашки“ з боку Міноборони? Сумнівно. Сподіваюсь журналісти докопаються до правди у цій історії. Власне все це виглядає як спланована гра деяких чиновників з Міноборони та компаній, які не хочуть втрачати надприбутки, а хочуть продовжувати продавати яйця по 17 гривень країні», — зазначив правозахисник.

Олександр Аронець вважає на зекономлені кошти від перших прозорих тендерів можна закупити, наприклад, частину комплектів зимової форми, на які зараз у міністерства не має коштів.

«Завтра (16 червня — Авт.) суд повинен прийняти рішення по позову Трейд Граніт Інвесту. Сподіваюсь, все ж відмовить у позові та розблокує результати прозорих торгів. Це буде відновлення справедливості, якої так хочуть українці. Але якщо ні, то анонімність у такій справі зберегти не вдасться і вже завтра служитель Феміди буде відомий всій Україні. І рано чи пізно прийдеться відповісти за справу, яка мала б зекономити для армії 6 млрд грн. І перед суспільством, і перед законом», — впевнений автор блогу.

Також на сторінці у Facebook Олександр Аронець поділився інформацією про те, кому належить скандальна компанія «Актив Компані».

«До слова, невеличкий інсайд. Окрім „Граніту“ — оскаржує ще й фірма з орбіти Актив Компані — через свою фірму „Гранд консалт“. Це компанія з бізнес імперії Тетяни Глиняної», — резюмує Олександр Аронець.



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