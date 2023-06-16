«Я їду додому» через 15 років: «Океан Ельзи» розчулив новою версією легендарного хіта

Гурт «Океан Ельзи» та Святослав Ваккарчук, який своїми виступами підтримує наших захисників, випустили нову версію легендарного хіта «Я їду додому». Трек ось уже 15років користується шаленою популярністю, але вперше музиканти зняли кліп до нього. Роботу присвятили саперам, які розміновують забрудненні російськими снарядами українські землі.

У відео показали історію української дівчини, у якої вороги намагалися відібрати найдорожче. Та попри все, вона обирає для себе важкий і надважливий шлях повернення додому.

Таким чином «Океан Ельзи» спільно з партнерами запустили кампанію по розмінуванню деокупованих територій — «Нам тут жити» та оголосили збір на обладнання і транспорт для 146 саперних груп ЗСУ для розмінування нашої країни.

«За час війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах і бачив масштаб нашої біди. А разом з тим, бачив і чув наскільки сильно люди хочуть повернутися додому! І цим проектом кожен, хто долучиться, зможе допомогти українцям якомога швидше повернутися у свій безпечний дім. Дім, звільнений від мін. І кожен внесок, буквально кожна гривня наближає чиєсь — «Я. Їду. Додому!!!» — звернувся до шанувальників Святослав Вакарчук.

Музиканти переказали від гурту 500 000 грн. А також кошти від монетизації пісні і відео на музичних платформах будуть долучені до збору.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що Макс Барських представив україномовні версії своїх хітів, а також закликав підтримати постраждали від ракетної атаки мешканців Кривого Рогу.

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