На Макса Барських викликали поліцію під час концерту у Кременчуці

Під час концерту у Кременчуці Макса Барських, який раніше анонсував переклад своїх хітів з російської мови на українську, глядачі викликали поліцію. Причиною стало невдоволення виконанням артистом пісні «Берега» російською мовою. Глядачі написали заяву про порушення закону, що забороняє російську музику в громадських місцях.

Артист на інцидент ніяк не відреагував, лише подякував за теплий вечір.

«Дякую Кременчуку за теплий концерт, дякую глядачеві за sold out, завдяки вам сьогодні у мене є можливість допомагати тим, хто найбільше цього потребує», — написав в Instagram виконавець.

Барських також оголосив, що віддасть частину коштів від концерту на підтримку постраждалих внаслідок російської терористичної атаки у Кривому Розі, де минулої ночі ракета влучила в багатоповерхівку. Артист звернувся до прихильників із закликом не залишатись байдужими.

«Не можу уявити та осягнути цю біль. Наша команда хотіла б допомогти сім’ям потерпілих, тому ми перерахуємо частину прибутку з вчорашнього концерту тим, хто наразі цього потребує. Зараз мої менеджери дізнаються подробиці трагедії та збирають інформацію про тих, кому необхідна допомога.

Долучайтеся й ви, адже немає чужого горя. Нас багато, давайте допомагати один одному. Бо люди в біді не мають залишатись на самоті», — звернувся Макс Барських.

Раніше Макс Барських заявив, що категорично відмовляється писати нові пісні російською, а старі хіти обіцяв поступово перекладати українською. Нещодавно вийшла нова версія «Туманів». Поки від російськомовних пісень артист не відмовляється.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Барських зібрав 420 тисяч гривень для штурмовиків ГУР.

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