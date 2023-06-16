Водій у Польщі перевищив швидкість: коли почув суму штрафу… знепритомнів

У Польщі, яка прихистила найбільшу кількість українських біженців під час війни, трапився курйозний випадок. Водій з П'ясецького повіту, якого поліція зупинила на трасі S7 біля Шидловець (Мазовецьке воєводство), втратив свідомість, коли почув суму штрафу, який йому виписали за перевищення швидкості. Чоловікові було наказано сплатити 3 000 злотих (біля 27 000 грн). Він також отримав 13 штрафних балів, пише Onet.

23-річний водій перевищив швидкість на 55 км/год. Після перевірки в поліцейських системах з'ясувалося, що водій має кілька порушень швидкісного режиму, останнє з яких датоване минулим роком і кваліфікується як рецидив, що тягне за собою подвоєння суми штрафу до 3 000 злотих.

Водій втратив свідомість, коли почув суму штрафу за своє правопорушення

«Коли чоловік почув суму штрафу, він зблід і впав на землю. Поліцейські надали йому допомогу і запропонували викликати швидку, але 23-річний молодик відмовився і сказав, що почувається добре, емоції взяли гору», — розповів сержант місцевої поліції.

Зрештою, молодий водій погодився зі штрафом, а на його рахунок додали ще 13 штрафних балів.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що ще у Польщі можуть оштрафувати на суму до 2 тисяч злотих.

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