36.82 / 37.35 40.20 / 40.92
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Водій у Польщі перевищив швидкість: коли почув суму штрафу… знепритомнів

20:41 20 червня 2023
дорога

У Польщі, яка прихистила найбільшу кількість українських біженців під час війни, трапився курйозний випадок. Водій з П'ясецького повіту, якого поліція зупинила на трасі S7 біля Шидловець (Мазовецьке воєводство), втратив свідомість, коли почув суму штрафу, який йому виписали за перевищення швидкості. Чоловікові було наказано сплатити 3 000 злотих (біля 27 000 грн). Він також отримав 13 штрафних балів, пише Onet.

23-річний водій перевищив швидкість на 55 км/год. Після перевірки в поліцейських системах з'ясувалося, що водій має кілька порушень швидкісного режиму, останнє з яких датоване минулим роком і кваліфікується як рецидив, що тягне за собою подвоєння суми штрафу до 3 000 злотих.

Водій втратив свідомість, коли почув суму штрафу за своє правопорушення

«Коли чоловік почув суму штрафу, він зблід і впав на землю. Поліцейські надали йому допомогу і запропонували викликати швидку, але 23-річний молодик відмовився і сказав, що почувається добре, емоції взяли гору», — розповів сержант місцевої поліції.

Зрештою, молодий водій погодився зі штрафом, а на його рахунок додали ще 13 штрафних балів.

Раніше «ФАКТИ» писали, за що ще у Польщі можуть оштрафувати на суму до 2 тисяч злотих.

502

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

малосольні огірки

Неймовірні малосольні огірочки: готові вже за 15 хвилин

Nissan X-Trail 2022

Мали недопрацювання ще при сходженні з конвейера: названо ТОП-3 ненадійних кросоверів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту