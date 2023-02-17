Такого ви точно не знали: за що українців у Польщі можуть оштрафувати на суму до 2 тисяч злотих (16 540 грн)

Громадяни України, які з початком війни вимушено опинилися у Польщі, отримують різні виплати, але мають знати також, за що в цій країні можна отримати відчутний штраф.

Про польську систему штрафів розповів ресурс UAinKrakow.pl.

Недогляд за дітьми

Муніципальна поліція має право накладати штраф чи догану на батьків або опікунів, які залишили дитину до 7 років саму вдома, навіть у випадку, коли немає безпосередньої загрози її життю. Такі ж наслідки матиме вживання батьками алкоголю при дітях.

За прогулянку з дитиною по проїжджій частині, велосипедній доріжці чи залізничній колії можуть оштрафувати на суму від 50 до 2000 злотих (в еквіваленті це 413−16 540 грн).

Також у Польщі діє заборона на самостійне катання дітей до 10 років на електросамокаті, скейтборді тощо по велодоріжках чи дорогах. Вони можуть їздити тільки в житловій зоні під наглядом дорослих. Діти ж з 10 до 18 років повинні мати велосипедну картку або спеціальні водійські права категорії AM, A1, B1 або T, які отримують у школі. Штраф за порушення правил складає від 200 злотих (1 654 грн).

Неправильне поводження з домашніми улюбленцями

Власники собак, породи яких вважаються агресивними, можуть отримати штраф чи догану, якщо пес буде без намордника і повідка в публічних місцях. Також в багатьох прибережних містах існує заборона на вигул собак на пляжах та дюнах. За порушення можна сплатити штраф розміром до 500 злотих (тобто 4132 грн).

Збирання грибів у національних парках

У державних лісах Польщі можна збирати гриби практично без обмежень. Зовсім інші правила діють у національних парках. Там лісова охорона може оштрафувати вас за збір грибів у забороненому місці, тому уважно читайте таблички перед входом.

Гриль у заборонених місцях

Поціновувачі шашликів та овочів на грилі мають знати, що таке готування в заборонених місцях може спустошити гаманець на кілька тисяч злотих.

Зокрема, розводити багаття та готувати на ньому їжу не можна в таких локаціях:

лісові масиви і території на відстані 100 метрів від межі лісу (крім випадків, коли там є передбачені для цього місця);

парки (крім тих, де це дозволено).

Тож несанкціонований пікнік може обійтися у 500 злотих.

Самовільне фарбування фасадів та вікон

У Польщі без згоди громади не можна фарбувати вікна в яскраві кольори, змінювати їх форму та змінювати колір фасаду в багатоквартирному будинку.

Неправильне використання балкона

Накладають штраф і за неправильну поведінку на власному балконі. Правила зазвичай регулюють безпосередньо об’єднання житлових будинків.

Зокрема, на балконі не можна встановлювати надувний басейн, якщо вода з нього може виливатися на тротуар чи це буде шкодити сусідам знизу. Також не можна виставляти або розвішувати важкі предмети, кидати їх з балкона, розливати рідини та викидати сміття. За такі порушення чекає штраф у розмірі 500 злотих або догана чи позбавлення волі за навмисні дії.

Види штрафів у Польщі і способи оплати

Кожен з адміністративних штрафів має свою назву:

готівковий (mandat gotówkowy) — найчастіше виписують іноземцям, які не мають постійного місця проживання в Польщі. Його можна покрити відразу в тому державному органі, який нараховує штраф. Сплатити можна готівкою чи карткою;

кредитований (mandat kredytowany) — треба обов’язково сплатити впродовж семи днів. Його можуть виписати тому, хто має постійне місце проживання в країні. Погашення штрафу можна зробити через банківську систему — на «мандаті» буде вказаний номер рахунку;

заочний (zaoczny) — можна отримати листом разом із реквізитами. Наприклад, коли ви перевищили швидкість та ваше авто зафіксувала камера. Термін сплати становить 14 днів.

Нагадаємо, нещодавнє опитування Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві показало, що ставлення поляків до українців, які виїхали до цієї країни після початку повномасштабної війни, погіршилося. Про погіршення власного ставлення до громадян сусідньої країни заявили 68% опитаних.

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