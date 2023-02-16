Частина українських біженців у Польщі отримає спеціальні ваучери від Червоного Хреста: хто може претендувати та як їх використовувати

Червоний Хрест у Польщі запустив чергову благодійну програму допомоги біженцям із України.

Як пише ukrainianinpoland.pl, українці зможуть отримати спеціальні сертифікати (ваучери) для придбання товарів першої необхідності. Програма стартувала 1 лютого 2023 року, в її межах одноразову допомогу нададуть понад 9 тисячам сімей.

Претендувати на отримання сертифікату можуть громадяни України, які здатні підтвердити своє громадянство, надавши паспорт, інше посвідчення особи або документ, виданий після перетину кордону. Ваучери нададуть тим, хто раніше не був отримувачами фінансових виплат від інших неурядових організацій і не є в минулому отримувачами фінансової допомоги від Червоного Хреста в межах програми ваучерів КІК або інших місцевих ініціатив щодо видачі подарункових ваучерів.

Один ваучер на 500 злотих можуть отримати родини, які:

перетнули кордон України та вперше заїхали до Польщі після 1 жовтня 2022 року й перебувають тут у зв’язку з бойовими діями;

перетнули кордон Республіки Польща після 24 лютого 2022 року й належать до однієї з нижченазваних категорії: особи з інвалідністю, вагітні жінки, особи, які виховують дитину віком до 1 року, особи, які самостійно опікуються щонайменше трьома дітьми, неповнолітні, які прибули до Польщі без опікунів, а також жінки 60+ та чоловіки 65+.

«Відділи Червоного Хреста не проводять реєстрації чи записів заздалегідь, отримати ваучер можна в порядку „живої черги“. При цьому отримати грошовий сертифікат може якийсь один представник сім’ї — присутність всієї родини не є обов’язковою. Але уповноважена особа, яка прийде за ваучером, має надати необхідні дані та документи кожного члена сім’ї. Зазвичай йдеться про такі документи, як паспорт, номер PESEL, свідоцтво про народження дітей, довідка про надання статусу інваліда (за потреби) тощо», — йдеться у повідомленні.

Подарунковий сертифікат можна використати на придбання товарів першої необхідності, це можуть бути продукти харчування, засоби гігієни та деякі побутові речі.

Кожне воєводство встановлює власні правила щодо визначення переліку доступних товарів та пов’язані з ними обмеження. Ваучери приймаються більше, ніж у 60 000 магазинів, торгових центрів та сервісних точок.

Нагадаємо, що програма фінансової допомоги українцям місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста України діє й у нашій дераві. Згідно з рішенням Кабінету Міністрів, грошові виплати внутрішньо переміщеним особам становлять 2,5 тисяч гривень на особу.

Фото Pixabay

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