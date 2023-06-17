Перший літній молодик 18 червня: як залучити місячну енергію для щастя та багатства

Літо — особливий час для багатьох знаків зодіаку, а перший літній молодик 18 червня відкриє цілий цикл нових знайомств, кар'єрного зростання та інших позитивних моментів. Багатьом він дасть можливість почати життя з чистого аркуша, залишити у минулому все погане та увійти до нового місячного циклу оновленими та з новими цілями.

Як відомо, молодик настане 18 червня о 07:37 за київським часом. Але вплив молодого Місяця буде відчуватися набагато довше, 12 годин до моменту молодика та 12 годин після.

Цей молодик буде у Близнюках — легкому, безтурботному та позитивному знаку Повітря. Як відомо, Близнюки двоїсті, мінливі. Астрологи радять перебувати весь час у русі, щоб опинитись у потрібний час і в потрібному місці та потрапити у потік везіння, але при цьому дивіться на всі боки.

При цьому потрібно бути особливо уважними та утриматися від деяких речей, зокрема, не можна

стригти волосся і нігті, перетруджуватися, ризикувати і робити необдумані вчинки, лаятися, сваритися, з'ясовувати стосунки.

Астрологи радять цю добу провести спокійно, без зайвої активності. Краще проаналізувати свої, вчинки та емоції, зрозуміти, як виправити помилки.

Щоб надалі все виходило, потрібно написати план на місяць, позначивши свої цілі, мрії та бажання.

Потім зробити прибирання, щоб очистити простір для нової енергії.

Зміни найкраще розпочати з вивчення чогось нового, доброї справи, надання допомоги тим, хто потребує.

Молодий місяць — це також чудовий час, щоб відмовитися від шкідливих звичок і позбутися відносин, які не приносять радості, а навпаки тягнуть вниз.

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