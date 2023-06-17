У російських ЗМІ поширюється інформація, що 74-річна Алла Пугачова нібито посилено збирає документи для отримання громадянства Ізраїлю, з тим, щоб згодом швидко стати громадянкою США. А згодом разом з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним перебратися на постійне місце проживання за океан.

Про це пише портал Woman.Ru.

Саме у США, до речі, проживає старша дочка виконавиці хіта «Мільйон червоних троянд» Крістіна Орбакайте з чоловіком та дітьми.

Першим кроком до американського громадянства, сказав видання відомий у рф юрист Андрій Альошкін, може стати отримання Примадонною та її чоловіком ізраїльських паспортів.

«Претендувати на громадянство США можуть усі, але маючи паспорт Ізраїлю, це зробити набагато простіше. Тож не виключено, що Примадонна може перейматись цим питанням, серйозних перепон для неї тепер немає. Якщо вона має такі плани, то перебратися в Америку буде простіше», — розмірковує юрист.

Водночас сам собою вступ до громадянства Ізраїлю відкриває перед людьми дуже привабливі перспективи, додає Альошкін. Зокрема, з паспортом цієї близькосхідної держави можна без візи подорожувати Європою. Це дуже важливо для Галкіна, який зараз цілком залежить від гастролей. Візові обмеження, пов'язані з володінням російським громадянством, Максиму Олександровичу набридли.

«Передусім, маючи громадянство Ізраїлю, Пугачова зможе безперешкодно подорожувати всією Європою. На 1 січня 2018 року лише громадяни чотирьох країн світу (Ізраїлю, Чилі, Південної Кореї та Гонконгу) мали таке право. Але доступна їм не лише Європа, а й багато інших країн світу. Ізраїльський паспорт посідає 24-е місце у світі у списку свободи подорожей», — додав Андрій Альошкін.

Нагадаємо, що чутки про наміри сімейства Галкіна-Пугачової перебратися в США, ближче до доньки Крістіни та онуків ходять вже давно — можливо, в них дійсно є сенс.

Разом з тим у Примадонни ще не вирішено питання з сімейним замком у підмосковному селі Грязь. Раніше йшлося про те, що знайшовся покупець. Але останнім часом росЗМІ пишуть, що нерухомість заарештували нібито за податкові борги.

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