Замок під замком: маєток Пугачової та Галкіна у селі Грязь заарештовано

Після повідомлень про те, що сімейство Пугачової-Галкіних передумало продавати замок у підмосковному селі Грязь, у росЗМІ з'явилися відомості про арешт цієї нерухомості нібито за податкові борги. Зокрема про це повідомив Mash.

«Ще 2018-го Галкін ходив по судах через гроші, несплачені державі. Суми були дрібні, але через те, що траплялося це не раз і не два, пристави взялися за справу», — пише видання.

За даними журналістів, саме податкові проблеми завадили продати будинок із 20 кімнатами, басейном та підземним гаражем, за які сам Галкін хотів отримати мільярд (ріелтори нібито були готові дати 500 млн.).

Крім цього, на обслуговування особняка, як і раніше, йде кругленька сума. Витрати включають утримання охорони (500 тисяч на місяць), басейну (ще 150 тисяч), платню покоївки та садівника.

Нагадаємо, раніше журналісти задалися питанням, чому на відміну від багатьох колег по сцені Алла Пугачова досі не знаходиться в реєстрі «іноземних агентів» мін'юсту росії.

414

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram