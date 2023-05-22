Алла Пугачова в Ізраїлі не затримається: стало відомо, у якій країні Примадонна має намір провести решту життя

Алла Пугачова та гуморист Максим Галкін рік мешкають з дітьми в Ізраїлі. Вони купили там будинок, отримали громадянство.

Проте через протидії влади заробітки артиста зменшилися, і він вирішив продати свою нерухомість у росії.

Про це пише пропагандистське видання з посиланням на московського продюсера.

«Скільки всього було написано про замок у селі Грязь — його не продали. Оскільки це індивідуальний проєкт, туди вкладено дуже багато грошей, а продати його рівноцінно вкладеним коштам (і навіть за пів ціни) неможливо. Якщо колись знайдеться покупець, це буде диво. Але кажуть, що Макс має плани восени продавати більш стандартний об'єкт нерухомості — квартиру в Москві. Щоб переінвестувати гроші та купити квартиру в Нью-Йорку», — сказав він.

Вибір країни інвестицій не випадковий. У США є житло у дочки Пугачової — у Христини Орбакайте будинок на Манхеттені, квартира в Майамі. Орбакайте з чоловіком та донькою зараз живе в Америці, її дитина ходить до школи у Нью-Йорку.

Там же проживає і працює тепер старший син Христини Микита Пресняков з дружиною. Можливо, що Галкін планує купити житло на той випадок, якщо його діти в майбутньому вирішать здобувати вищу освіту в США або відвідувати рідню.

Для нового придбання він і вирішив продати один з об'єктів нерухомості в росії. Швидше за все, йдеться про квартиру в Москві площею 103 кв. м біля метро «Нові Черемушки» на вулиці Новочерушкінська, яку його батьки отримали наприкінці 80-х. Саме там прописаний Максим Галкін, який став господарем житла після смерті батька.

Кажуть, що артист хоче продати це житло за 45 — 50 мільйонів рублів.

Відносно продажу квартири перешкод виникнути не повинно: Максим Галкін вже подав позов, у якому оскаржує рішення про визнання його іноагентом у тому числі і для того, щоб здійснювати угоди з нерухомістю. Нерухомість в іноагента ніхто не купить — через юридичні ризики у майбутньому.

Але якщо Галкін і продаватиме квартиру, то просто перепише її на дружину (наприклад, оформить дарчу). Закон дозволить продати квартиру, без особистої присутності Пугачової за угодою. Це можна зробити, призначивши представника за дорученням, та за допомогою електронного оформлення через Росреєстр. У такому разі власник може перебувати у будь-якій точці світу.

Одну зі своїх квартир Максим Галкін вже дарував Пугачовій — площею 249 квадратів в історичній будівлі у Варсонофьевском провулку ціною 100 млн руб. 2010 року Галкін переписав житло на Пугачову — а вона на онука Микиту Преснякова. Зараз у Галкіна в Москві 2 об'єкти нерухомості — квартира на Новочеремушкінській вулиці та замок у підмосковному селі Грязь.

Ймовірно, найближчим часом Галкін не збирається бувати в росії. Він гастролює по всьому світу. Нещодавно побував з Лізою та Гаррі у паризькому Діснейленді.

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