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Події

У Києві зупинився фунікулер: в чому причина

10:38 19 червня 2023
фунікулер

У понеділок, 19 червня, в Києві зупинено рух фунікулера. Це пов'язано з технічними причинами, повідомили у «Київпастрансі».

«Увага! Тимчасово призупинено рух фунікулера з технічної причини. Перепрошуємо за незручності», — йдеться в повідомленні.

Київський фунікулер з'єднує Верхнє місто та Поділ. Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з'єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік.

У 1928 році фунікулер реконструювали — тоді лінію продовжили ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного.

Минулої весни під час активних бойових дій під Києвом фунікулер законсервували, оскільки підйомник має статус пам'ятника архітектури, історії, науки та техніки.

Після чого у червні минулого року фунікулер пройшов плановий щорічний ремонт. І вже з жовтня він відновив свою роботу.

Нагадаємо, нещодавно у роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовував QR-код для оплати за проїзд. Але спеціалісти оперативно відновили сервіс.

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