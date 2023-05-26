В роботі метро Києва стався збій: як можна оплачувати проїзд у подібних випадках

Вранці 26 травня у роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовував QR-код для оплати за проїзд.

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, на станціях було неможливо оплатити проїзд за допомогою QR-код — його зазвичай генерують у застосунку «Київ Цифровий» або видають термінали у паперовому вигляді.

Втім, як виявилося, проїзд можна було сплатити:

- транспортною картою

- безконтактною банківською карткою

- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

При цьому у КМДА запевняли, що проблема тимчасова, а спеціалісти вже працюють над відновленням сервісу.

Згодом у метро заявили, що QR-коди, які були згенеровані зранку у застосунку «Київ Цифровий», самостійно повернуться на карту опівночі.

Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно.

Нагадаємо, з 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування у години пік у будні дні становить 3−4 хвилини, у міжпікові — 6−8 хвилин. Також було відкрито додаткові виходи на деяких станціях, які закривали на початку війни.

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