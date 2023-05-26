37.18 / 37.63 40.08 / 40.80
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В роботі метро Києва стався збій: як можна оплачувати проїзд у подібних випадках

15:10 26 травня 2023
метро

Вранці 26 травня у роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовував QR-код для оплати за проїзд.

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, на станціях було неможливо оплатити проїзд за допомогою QR-код — його зазвичай генерують у застосунку «Київ Цифровий» або видають термінали у паперовому вигляді.

Втім, як виявилося, проїзд можна було сплатити:
- транспортною картою

- безконтактною банківською карткою

- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

При цьому у КМДА запевняли, що проблема тимчасова, а спеціалісти вже працюють над відновленням сервісу.

Згодом у метро заявили, що QR-коди, які були згенеровані зранку у застосунку «Київ Цифровий», самостійно повернуться на карту опівночі.
Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно.

Нагадаємо, з 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування у години пік у будні дні становить 3−4 хвилини, у міжпікові — 6−8 хвилин. Також було відкрито додаткові виходи на деяких станціях, які закривали на початку війни.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Алла Пугачова

Алла Пугачова розплакалася, але на похорон не поїде: чому Примадонна не попрощається з чоловіком Діани Гурцької

Мавпа

Ракам — кар’єрне зростання, Дівам — успіх у справах, Скорпіонам — вирішення проблем: гороскоп на день Мавпи-Красунечки 26 травня

Розсада перед висадкою

Дайте томатам, перцю та огіркам таке підживлення, і навіть найбільш зачахла розсада до ранку оживе, ставши міцною

овочі

Помідори, огірки і перець вже чекають від вас такого підживлення: дайте їм це, і врожай буде величезним — гарантовано

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту