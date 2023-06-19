Смерть підлітків у Києві: після вживання психотропів померли дві 15-річні дівчинки
У Києві загинули дві 15-річні дівчини після того, як вживали наркотики.
Як повідомили у столичній поліції, подія сталась 17 червня у будинку на вулиці Уманській у Солом’янському районі.
Тіла двох неповнолітніх дівчат виявили на сходовому майданчику.
Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували,
Після цього 15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та в подальшому їх знайшли мертвими.
Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх.
Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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