Смерть підлітків у Києві: після вживання психотропів померли дві 15-річні дівчинки

У Києві загинули дві 15-річні дівчини після того, як вживали наркотики.

Як повідомили у столичній поліції, подія сталась 17 червня у будинку на вулиці Уманській у Солом’янському районі.

Тіла двох неповнолітніх дівчат виявили на сходовому майданчику.

Провівши ряд слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 16.06.2023 двоє дівчат попросили у знайомого ключі від його квартири на вулиці Уманській, де надалі вживали психотропні речовини — солі PVP.

Після цього 15-річні подруги залишилися в оселі до ранку та в подальшому їх знайшли мертвими.

Правоохоронці затримали 46-річного власника квартири та розпочали кримінальне провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх.

Затриманому повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію з 19-річними блогерами з Івано-Франківщини, які накачували дівчат алкоголем з наркотиками та ґвалтували.

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