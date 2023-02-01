Накачують дівчат алкоголем з наркотиками та ґвалтують: в Україні спалахнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківщини

В Україні вибухнув скандал із 19-річними блогерами з Івано-Франківської області, які заманюють дівчат на орендовану квартиру в Києві, де накачують їх алкоголем та транквілізаторами та знімають наслідки на відео, яке самі ж викладають у мережу. Жертв без свідомості вони не тільки фотографують у всіх ракурсах, але й ґвалтують, торкаючись їхніх статевих органів. Поширюючи цей контент у телеграмі й інстаграмі, хлопці явно пишаються собою і розмірковують про те, «які дівчата бувають». Після скандалу у мережі справою зацікавилася Нацполіція.

Хлопець, який розповсюджує ці відео, в інстаграмі підписаний як Ендрю Кежуал. Там він має понад 40 тисяч підписників. У телеграмі — понад 53 тисячі. Себе позиціонує як «просто хлопець із села на Івано-Франківщині», який займається криптовалютами, разом із друзями нещодавно приїхав до Києва, де винаймає квартиру та влаштовує п'яні тусовки. Безграмотна мова, мати через кожне слово та самолюбування — приблизно так виглядає кожна його «сторіс». Показуючи на відео оголених непритомних дівчат, яких вони з друзями напоїли алкоголем і психотропними препаратами, Ендрю Кежуал читає їм моралі про їхню «погану поведінку» і розповідає, що, «приїхавши до Києва, зрозумів, що кожна тьолка має свою ціну».

«Абослютно випадково натрапила на контент, від якого досі не можу відійти, — написала в інстаграмі журналістка Анастасія Бакуліна. — Малолітні пацани виїхали з Франківська в Київ, де почали влаштовувати вечірки, на які запрошують дівчат. Дівчат накачують алкоголем і, судячи з їхніх же сторіс, «Ксанаксом». «Ксанакс — це одна з форм бензодіазепінів, які надають допомогу при тривожності та безсонні. Простішими словами, це транквілізатор. А ще простішими — наркотик. Наркотик, яким накачують дівчат вперемішку з алкоголем.

Хлопці, користуючись неусвідомленням дівчини, відверто домагаються її та ґвалтують. Вони фотографують та знімають дівчат, коли ті у відключці лежать на підлозі у туалеті без верхнього одягу. Вони лізуть своїми пальцями у вагіну дівчини, коли вона взагалі не подає ознак притомності, а отже, не давала дозволу на петінг. Вони знімають інтимні органи дівчини, обурюючись наявністю волосся там, коли сама дівчина непритомна. Після цього Андрій (хлопець, який все організує) розмірковує, які дівчата шлюхи і як він не зможе бути у стосунках після такого…

Окреме здивування (висловлюючись легко) я відчула, читаючи коментарі про цю ситуацію. Чоловіки пишуть, що дівчата самі винуваті, що їх цікавить лише одне і що туди їх ніхто не тягнув. Я не можу назвати себе людиною, яка багато тусується, але з кожної вечірки я поверталась цілою і неушкодженою… Щастило, що мій друг був адекватним і привозив мене додому. Але так не має бути. Вечірки, на яких дівчатам нічого не загрожує, мають бути нормою".

— Після роботи в медіа мене мало чим уже можна здивувати. Але від цієї ситуації у мене холонуть руки, — зізналася Анастасія Бакуліна. — Бо на місці цих дівчат могла б бути кожна. Якби нас зґвалтував таксист, нам би сказали, що ми одягли занадто коротку спідницю. Якби священник домагався, нам би сказали, що ми подавали йому якісь неоднозначні знаки. Ми живемо в суспільстві, в якому й досі винна жінка. Це лякає.

Після скандалу в мережі Анастасії Бакуліній стали писати друзі Ендрю Кежуала, які розповідають про те, що постраждалі дівчата «повії», а «Андрій з друзями, між іншим, гроші на дрони збирав». А головний герой цієї історії записав чергову сторіс, де, сміючись, розповів, що сам не очікував такої популярності в мережі: «У мене немає слів, я просто ох… ший. Щоб про мене, типа з села Курилівка, говорила вся Україна!» І додав, що «не збирається пояснювати свою позицію», адже «його аудиторія і так розуміє, чим він займається і що відбувається на тусовках».

Після цього, щоправда, закрив свою інстаграм-сторінку. Наступні його фото можна побачити вже в офіційному повідомленні Нацполіції, де поліцейські, відреагувавши на скандал, прийшли до нього та його друзів із обшуком.

«Щойно в інтернеті з'явилися фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь, ображають та принижують дівчат, правоохоронці одразу розпочали відпрацювання. На сьогодні поліцейські вже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та іншому регіоні», — сказано в офіційному повідомленні Нацполіції.

— У насильстві завжди винен кривдник, — написала в інстаграмі заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. — У мережі поширюється контент, який шокував багатьох із нас. Поки ми боремося з ворогом-терористом на всіх фронтах, окремі особи дозволяють собі влаштовувати вечірки з алкоголем, наркотиками та зґвалтуванням дівчат, при цьому знімають усе та публікують у соцмережах, принижуючи гідність дівчат та паплюжать моральні цінності українського народу. Учора Національна поліція України оперативно розпочала роботу з приводу цього кейсу. Реакція буде швидкою та вичерпною.

Я дякую всім, хто оприлюднив цю ситуацію. Бачу всі повідомлення. Разом з тим, переглянувши численні коментарі під дописами публічних осіб, також

вражена тим, що окремі особи звинувачують дівчат у тому, що з ними трапилося. Тож хочу ще раз наголосити: жодна людина у світі не має права вас кривдити. Постраждалі не можуть спровокувати акт насильства, у цьому завжди винен кривдник. Закликаю всіх, хто постраждав чи став свідком насильства, не мовчати та повідомляти:

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у Кривому Розі ухвалили вирок слюсарю місцевого підприємства, який зґвалтував 13-річну дівчинку.

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