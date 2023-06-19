Шанс зробити паузу або знайти щось хороше: як літнє сонцестояння змінить життя знаків зодіаку

Якщо подивитися на календар, то літо вже настало, проте астрономічно літній сезон ще попереду. Літо прийде «офіційно» у день літнього сонцестояння. У 2023 році воно випадає на середу, 21 червня.

Астрологи впевнені, що приходить час посилити свої бажання й витратити залишок року на те, щоб втілити їх у життя.

Що саме чекає на кожного з представників зодіакального кола, передає «Телеграф».

Овен. Очікуйте, що літнє сонцестояння 2023 принесе вам особливо великі зміни. Ви можете відчути натхнення, щоб зайнятися новою творчою справою або повернутися до старого захоплення чи хобі. У будь-якому разі зараз саме час розширити свій кругозір.

Телець. Настав час не поспішати, і перейти на повільний та стійкий темп, особливо влітку. Зараз ще важливіше натиснути на паузу, щоб усвідомити все, що відбувається з вами та розслабитись.

Близнюки. Зосередьте свою увагу на близьких, друзях та сім’ї. Сонцестояння допоможе вам ще більше зблизитись з ними, поділитися новими ідеями та вивчити нові способи бути щасливими. Проєкт, який перебував у застої, може раптово просунутися вперед з чудовою ідеєю.

Рак. Літнє сонцестояння знаменує початок вашого сезону, а це означає, що вам дається шанс знову відкрити себе. Місяць вашого дня народження — це час сказати «так» всім планам й несподіваним запрошенням, які з’являються у вашому житті. Не бійтеся робити щось ризиковане.

Лев. Літнє сонцестояння 2023 запалить ваш палкий дух і сприятиме самовираженню ще більше. Прийміть свою внутрішню впевненість та випромінюйте своє світло. Це ваш час виділитися. Ви також повинні бути спонтаннішими, особливо у ваших романтичних стосунках.

Діва. Ви повинні використовувати цей час, щоб поміркувати про свої досягнення і спланувати майбутнє, тим більше, що літнє сонцестояння дасть вам астрологічне зелене світло, щоб зробити рішучі дії для чогось великого.

Терези. Нові перспективи та зв’язки вже на горизонті. Літнє сонцестояння цього року — ваш шанс створити спільноту у несподіваних місцях, і вам потрібно буде забути про свою невпевненість та вийти за межі своєї зони комфорту. Сонцестояння дасть вам можливість поставити любов до себе вище за ваші нинішні незадовільні стосунки.

Скорпіон. В той час, як інші знаки зодіаку з головою занурюються у літні розваги, ви захочете внести деякі професійні зміни. Літнє сонцестояння проллє світло на все, чого ви досягли. Не бійтеся трохи похвалитися собою. Зрештою, ви заслужили це, проробивши важку роботу, подолавши серйозні випробування та досягнув кінця свого шляху!

Стрілець. Не потрібно розслаблятися в період літнього сонцестояння — перший день астрологічного літа принесе у ваше життя приплив енергії. Якщо ви застрягли в колії або обтяжені життєвими зобов’язаннями, ви скоро зіткнетеся з довгоочікуваною зміною темпу.

Козоріг. Бути вразливим — не зовсім ваша сильна сторона, але літнє сонцестояння тут, щоб нагадати вам, що прощення — найкращий подарунок, який ви можете зробити собі та іншим. Скористайтеся можливістю, яку дарує літнє сонцестояння, щоб відкласти свої розбіжності.

Водолій. Літнє сонцестояння — це ваш шанс розпалити спеку між вами та вашою коханою людиною. Як повітряному знаку вам може бути важко залучити свій емоційний бік і висловити те, що вам потрібно, але цього літа у вас все вийде.

Риби. Останнім часом ви відчували стрес від того, що вас тягнуло у різних напрямків, і тепер настав час зробити паузу. Це літнє сонцестояння буде ідеальним часом для вас, щоб з’єднатися зі своєю духовною стороною та шукати миру та спокою.

Раніше «ФАКТИ» публікували «літній гороскоп» для всіх знаків зодіаку.

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