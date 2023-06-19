Літо набирає обертів і хочеться не втрачати ні дня. Але не завжди тепла і сонячна погода приносить задоволення в житті, вважають астрологи.

Адже для того, щоб життя було яскравим, людям потрібні зміни оточення та кола знайомств. На які саме аспекти життя звернути увагу кожному знаку зодіаку, радять фахівці сайту Capital region living.



Овен

Наступні місяці ви присвятите переоцінці основних цінностей. Кар’єрних цілей, значення дружби, переконань та життєвих установок. Не уникайте цих роздумів, вони принесуть вам значне оновлення та возз’єднання із вашим внутрішнім «я». Пам’ятайте: те, що всередині вас, завжди є відображенням зовнішнього. Знайдіть те, що дає вам відчуття щастя, безпеки та комфорту та насолоджуйтесь цим.

Телець

Діліться почуттями з іншими. Не бійтесь іти на контакт і говорити про те, що є всередині вас. Людям приємно і корисно знати, що їх помічають, люблять та цінують. Але майте на увазі — ви зараз схильні до ревнощів, тому контролюйте свої емоції. Всесвіт зараз дуже прихильний до вас, і ви заслуговуєте на всі подарунки, які він вам приготував. Приймайте усе із вдячністю.

Близнюки

Сумніватись в усьому — ваш звичний стан, але зараз ви будете схильні копати глибше, ніж завжди. І хоча попереду непрості екзистенційні пошуки, хороша новина полягає в тому, що ви завжди знайдете відповіді. Вважайте, що це ваше генеральне прибирання внутрішнього світу. Коли роботу буде зроблено, ви краще зрозумієте сенс і мету свого життя.

Рак

Не можна приготувати омлет, не розбивши яєць, і часом для того, щоби просунутись вперед, треба зробити кілька кроків назад. Не поспішайте і не побивайтесь над втратами, які можуть статись найближчим часом. Вони принесуть вам уроки, які стануть у пригоді, приведуть до значного прогресу. На цьому непростому шляху покладайтесь на друзів та сім’ю — вони обов’язково дадуть вам потрібну підтримку.

Лев

Зв'язки, нетворкінг та впливові друзі принесуть вам найбільше користі, адже зараз для вас настає час кар’єрного зростання. Так, доведеться піти на деякі компроміси. Вам, можливо, доведеться переоцінити деякі давні стосунки або переглянути свої переконання, які можуть більше не вписуватися у нові довгострокові цілі. Головне — зберігайте непохитну любов до себе і пам’ятайте, ким завжди хотіли стати. Уже незабаром ця мрія може здійснитись.

Діва

Ви витрачаєте забагато часу та сил на те, щоби отримати від інших те, що можете дати собі самостійно. Постарайтесь перебудувати стосунки із собою, зробити їх більш глибокими, зрозуміти себе якнайкраще. Ваш аналітичний розум буде зайнятий пошуком відповідей на різні серйозні «чому» про ваше життя та світогляд. Не перевантажуйте його зайвим. Коли відповіді буде знайдено, ви отримаєте більшу впевненість у собі і станете кращою версією себе.

Терези

Можливо, ви любите те, що робите, але чи взаємна ця любов? Можливо, ви просто вмовили себе змиритися з тим життям, яке вас не зовсім влаштовує. Якщо ви не знаходите радості, втіхи або задоволення у своєму повсякденні, настав час рішучих змін. Що вам потрібно щоби відчути щастя? Якась річ? Ремонт вдома? Певна людина поруч? Докладіть усіх зусиль, щоби отримати бажане — це принесе значне поліпшення у довгостроковій перспективі.

Скорпіон

Як би вам не було важко, але прийміть зміни, що насуваються на вас і впустіть нових людей у своє життя. Ви збились із власного шляху і це оновлення, навіть якщо воно бентежить, поверне вас у потрібне русло. Скорпіон скидає свій екзоскелет, коли переростає попередню версію самого себе, тобто такі потрясіння — ваша істинна природа. Коли все вляжеться, ви відчуєте справжнє щастя та умиротворення.

Стрілець

Ваш баланс робочого та особистого зараз порушився. Обов’язків на вас навалюється все більше і знайти час на себе стає все складніше. Ви почуваєтесь пригнічено та втомлено. Хороша новина в тому, що це всього лише період. Погана — вам доведеться самостійно взяти себе в руки, щоби пройти через нього. Чого точно не варто робити зараз, це намагатись обходити проблеми. Зустріньте все лицем до лиця. Ви все здолаєте, а баланс повернеться. Потрібно лише докласти зусиль.

Козоріг

Вам потрібно навчитися краще розслаблятися, відпускати та насолоджуватися плином життя. Спроби весь час все контролювати ніколи нічим хорошим не закінчуються — тільки збільшують рівень тривоги. Можливо, настав час спробувати щось рівно протилежне тому, що ви зазвичай робите. Нехай це здається божевіллям, але такий підхід має спрацювати. Відпустіть ситуацію і зосередьтесь на тому, щоби отримувати задоволення від життя.

Водолій

Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно щось негайно змінити, швидше за все, ви не помиляєтесь. Можливо, настав час рухатися далі і відійти від звичних людей, місць та просторів, щоби побачити життя таким, яким воно є, а не таким, яким ви його уявляєте. Візьміть кермо свого човна і спрямуйте його у незвіданому напрямку. Це принесе вам унікальний досвід, який збагатить вас особисто.

Риби

Вам хочеться магії у житті. Отримати її ви можете, просто довірившись Всесвіту. Дозвольте йому провести вас через час і простір у свій спосіб — не намагайтесь сильно впливати на події. Оновлюйте правила гри по ходу подій і міняйте не реальність, а своє ставлення до неї. Ваше життя — країна чудес, де все відбувається за своєю незбагненною логікою. Приймайте її такою, як є і не боріться з хвилями, а сідлайте їх.

Нагадаємо, влітку деяким знакам зодіаку пощастить у фінансовому плані. Начебто без усіляких зусиль їхні здобутки стануть вражаючими.

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