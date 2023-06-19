Українці здобули 6 медалей на турнірі з вільної боротьби у Вірменії

Три з шести медалей принесли Україні представники Київської області. Про це написав президент Білоцерківської міської Федерації вільної боротьби Малхаз Папіашвілі на своїй сторінці у Facebook та привітав українських спортсменів з успішним виступом на Турнірі Саргсяна у Вірменії. За його словами, Україна завжди славилася своїми чемпіонами та видатними досягненнями в світі спорту.

«Від імені Білоцерківської міської Федерації вільної боротьби, з великим задоволенням привітаємо наших земляків — Бабія Валентина, Яценка Андрія та Боруту Олексія. Бабій Валентин (86 кг) виборов золоту медаль, а Яценко (57 кг) та Борута (70 кг) здобули бронзу. Це велика гордість для Київської області!

Також хочемо віддати належне Долідзе Алфесу (92 кг) та Закарієву Магомеду (97 кг), які взяли срібло, та Михайлову Василю (79 кг), який виборов бронзу. Ви приклад для молодого покоління та всіх шанувальників спорту!», — написав Малхаз Папіашвілі.

Представники Київської області змогли відвідати турнір завдяки фінансовій підтримці меценатів та організаційній підтримці Федерації.

Він нагадав, що сьогодні спортсмени мають можливість продовжувати тренування та представляти Батьківщину на міжнародних змаганнях завдяки Збройним Силам України, які невтомно боронять мирне життя.

«Ваша відданість є фундаментальною опорою для спортивного розвитку країни», — наголосив Папіашвілі, висловлюючи вдячність ЗСУ.

Наостанок президент Білоцерківської міської Федерації вільної боротьби ще раз привітав спортсменів з успішним виступом та побажав їм нових перемог.

«Україна пишається Вами!», — написав Малхаз Папіашвілі.

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