«Водне поло» у Глазго та черговий рекорд Роналду: відеоогляди матчів відбору Євро-2024 20 червня

У вівторок, 20 червня, завершилася ігрова програма 4-го туру відбірного турніру на Євро-2024, у рамках якого Україна мінімально обіграла Мальту (1:0).

Кваліфікація Євро-2024. 4-й тур

Група А

Норвегія — Кіпр — 3:1 (Сольбаккен, 12, Холанд, 56, з пенальті, 60 — Кастанос, 90 +3).

Становище команд: 1. Шотландія — 9 очок (3 матчі); 2. Грузія — 4 (2); 3. Норвегія — 4 (4); 4. Іспанія — 3 (2); 5. Кіпр — 0 (3).

Група E

Молдова — Польща — 3:2 (Ніколаеску, 48, 79, Бабогло, 85 — Мілік, 12, Левандовські, 34).

Молдова створила сенсацію в Кишиневі. Поступаючись Польщі після першого тайму — 0:2, підопічні Сергія Клещенка після перерви зробили неймовірний камбек та вирвали перемогу. Третій м'яч за молдаван забив ексгравець молодіжної збірної України Владислав Бабогло, який виступає в УПЛ за «Олександрію».

Фарерські острови — Албанія — 1:3 (Фере, 45+1 — Байрамі, 20, Аслані, 51, Мучі, 90+2). На 32-й хвилині Чікалеші (Албанія) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Чехія — 7 (3); 2. Албанія — 6 (3); 3. Молдова — 5 (4); 4. Польща — 3 (3); 5. Фарерські острови — 1 (3).

Група F

Австрія — Швеція — 2:0 (Баумгартнер, 81, 89).

Естонія — Бельгія — 0:3 (Лукаку, 37, 40, Бакайоко, 90).

Становище команд: 1. Австрія — 10 (4); 2. Бельгія — 7 (3); 3. Швеція — 3 (3); 4 Естонія — 1 (3); 5. Азербайджан — 1 (3).

Група G

Болгарія — Сербія — 1:1 (Десподов, 47 — Лазович, 90+7).

Угорщина — Литва — 2:0 (Варга, 32, Шаллаї, 83).

Становище команд: 1. Угорщина — 7 (3); 2. Сербія — 7 (3); 3. Чорногорія — 4 (3); 4. Болгарія — 2 (4); 5. Литва — 1 (4).

Група J

Ісландія — Португалія — 0:1 (Роналду, 90 +1). На 81-й хвилині вилучений Віллумссон (Ісландія).

Криштіану Роналду став першим футболістом, який провів 200 матчів у футболці своєї національної збірної. Відзначити таку солідну дату п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча» вдалося забитим м'ячем у компенсований час (123-м у футболці збірної), який приніс важливу перемогу піренейцям.

Боснія та Герцеговина — Люксембург — 0:2 (Борхес Санчес, 4, Сінані, 74). На 56-й хвилині Хаджіахметович (Боснія та Герцеговина) не реалізував пенальті.

Ліхтенштейн — Словаччина — 0:1 (Вавро, 45+1).

Становище команд: 1. Португалія — 12; 2. Словаччина — 10; 3. Люксембург — 7; 4. Боснія та Герцеговина — 3; 5. Ісландія — 3; 6. Ліхтенштейн — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія «відвантажила» сім м'ячів Північної Македонії, а Франція ледь зламала опір Греції.

Фото uefa.com

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