Англія забила сім м'ячів Північної Македонії, важка перемога Франції: відеоогляди матчів відбору Євро-2024 19 червня

У понеділок, 19 червня, у рамках 4-го туру відбірного циклу чемпіонату Європи відбулися 12 матчів у п'яти групах, серед яких була й мінімальна перемога України над Мальтою (1:0).

Кваліфікація Євро-2024. 4-й тур

Група В

Франція — Греція — 1:0 (Мбаппе, 55, з пенальті). На 70-й хвилині вилучений Мавропанос (Греція).

Ірландія — Гібралтар — 3:0 (Джонстон, 53, Фергюсон, 59, Іда, 90+2).

Становище команд: 1. Франція — 12 очок (4 матчі); 2. Греція — 6 (3); 3. Ірландія — 3 (3); 4. Нідерланди — 3 (2); 5. Гібралтар — 0 (4).

Група С

Україна — Мальта — 1:0 (Циганков, 73, з пенальті). На 52-й хвилині Ярмоленко (Україна) не реалізував пенальті.

Англія — Північна Македонія — 7:0 (Кейн, 29, 73, з пенальті, Сака, 39, 47, 51, Рашфорд, 45, Філліпс, 64).

Становище команд: 1. Англія — 12 (4); 2. Україна — 6 (3); 3. Північна Македонія — 3 (3); 4. Італія — 3 (2); 5. Мальта — 0 (4).

Група D

Туреччина — Уельс — 2:0 (Наїр, 72, Гулер, 80). На 41-й хвилині вилучений Моррелл (Уельс), на 64-й Чалханоглу (Туреччина) не реалізував пенальті.

Вірменія — Латвія — 2:1 (Тікнізян, 35, Барсегян, 90+1, з пенальті — Савалієкс, 67).

Становище команд: 1. Туреччина — 9 (4); 2. Вірменія — 6 (3); 3. Уельс — 4 (4); 4 Хорватія — 4 (2); 5. Латвія — 0 (3).

Група Н

Словенія — Данія — 1:1 (Шпорар, 25 — Хейлунд, 42).

Фінляндія — Сан-Марино — 6:0 (Камара, 16, Каллман, 39, Хаканс, 65, 72, 74, Пуккі, 76).

Північна Ірландія — Казахстан — 0:1 (Аймбетов, 88).

Становище команд: 1. Фінляндія — 9; 2. Казахстан — 9; 3. Данія — 7; 4. Словенія — 7; 5. Північна Ірландія — 3; 6. Сан-Марино — 0.

Група I

Швейцарія — Румунія — 2:2 (Амдуні, 28, 41 — Валентин, 90, 90+2).

Ізраїль — Андорра — 2:1 (Шломо, 42, Соломон, 61 — Росас Убах, 52).

Білорусь — Косово — 2:1 (Морозов, 73, Ебонг, 75 — Мурікі, 87, з пенальті).

Положення команд: 1. Швейцарія — 10; 2. Румунія — 8; 3. Ізраїль — 7; 4. Білорусь — 3; 5. Косово — 3; 6. Андорра — 1.

У вівторок, 20 червня, ігрова програма 4-го туру групового етапу продовжиться наступними матчами: група А — Шотландія — Грузія, Норвегія — Кіпр; група E — Молдова — Польща, Фарерські острови — Албанія; група F — Австрія — Швеція, Естонія — Бельгія; група G — Болгарія — Сербія, Угорщина — Литва; група J — Ісландія — Португалія, Боснія і Герцеговина — Люксембург, Ліхтенштейн — Словаччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія виграла в серії пенальті у Модрича та компанії фінал Ліги націй.

Фото Twitter Футбольної асоціації Англії

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