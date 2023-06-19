Україна не забила пенальті, але вирвала перемогу у Мальти: відеоогляд матчу відбору Євро-2024

У понеділок, 19 червня, збірна України після важкої перемоги над Північною Македонією (3:2) у рамках відбору на Євро-2024 приймала у словацькій Трнаві в номінально домашньому поєдинку команду Мальти.

Кваліфікація Євро-2024. Група С. 4-й тур

Україна — Мальта — 1:0

Україна: Трубін, Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46), Степаненко, Малиновський (Буяльський, 63), Ярмоленко (Сидорчук, 80), Судаков, Циганков (Сваток, 90+5), Ванат (Довбик, 63).

Гол: Циганков (72, з пенальті).

На 52-й хвилині Ярмоленко (Україна) не реалізував пенальті.

Напевно, всі вболівальники збірної України пам'ятали єдиний матч в історії протистояння команд, коли в товариському спарингу в червні 2017-го «жовто-сині» несподівано програли представнику карликової держави (0:1). Не можна сказати, що звітний поєдинок розглядався як помста за поразку шестирічної давнини, але, без сумніву, той результат виключив можливість недооцінки суперника, який ніколи не хапав зірок із футбольного небосхилу.

Утім, як і в попередньому матчі відбору з Північною Македонією українці невдало провели перший тайм. Здавалося б, і атакували, і намагалися бити по воротах, але м'яч не хотів залітати в сітку суперника. Більше того, якби мальтійці були трохи більш вдалими, то цілком могли розраховувати й на забитий м'яч.

І знову подіяла розмова Сергія Реброва зі своїми підопічними в перерві. Затиснувши суперника з перших хвилин другого тайму, «жовто-сині» швидко отримали шанс нарешті відкрити рахунок. Після удару Степаненка м'яч влучив у руку захиснику й арбітр призначив пенальті — щоправда, удар Ярмоленка прийняла на себе поперечина.

Суперник мало не покарав нашу команду за помилку, коли Трубін класним сейвом не дозволив забити Янкаму. Ну, а ключовий епізод стався на 69 хвилині. Цього разу Ярмоленка було збито у штрафному майданчику захисником після скидки Буяльського, і арбітр вдруге за матч вказав на 11-метрову позначку. Сам постраждалий не взявся виправляти свою помилку і до м'яча підійшов Циганков, після чого відправив сферу точно в лівий кут — 1:0. Зазначимо, що півзахисник іспанської «Жирони» забиває вже у третьому матчі поспіль за збірну України, і впевненість, якої набуває Віктор, не може не тішити…

У підсумку мінімальний рахунок так і протримався до фінального свистка, принісши «жовто-синім» другу поспіль перемогу у відборі на Євро-2024.

Ще в одному матчі групи С Англія прийме в Манчестері збірну Північної Македонії (початок о 21:45 за київським часом).

Становище команд: 1. Англія — 9 очок (3 матчі); 2. Україна — 6 (3); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (2); 5. Мальта — 0 (4).

У 5-му турі відбору у квартеті С 9 вересня зіграють: Україна — Англія та Північна Македонія — Італія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч фінального турніру Євро-2023 (U21) між Україною та Хорватією.

Фото ФК «Динамо»

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