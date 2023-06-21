США та Великобританія оголосили про додаткову допомогу Україні: про які суми йдеться

Крім постійної військової підтримки, США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення. Більшість коштів буде спрямована на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції з відновлення України в Лондоні.

«Зараз я хочу сказати, що за сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд. доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України», — сказав він.

За його словами, ще 657 млн доларів підуть на відновлення життєво важливої інфраструктури, включаючи залізничні лінії, порти та прикордонні переходи. Ще 100 млн доларів допоможуть оцифрувати митні системи України, щоб «підвищити швидкість та скоротити корупцію».

Як зазначив Блінкен, відновлення — «це щось більше, ніж просто забезпечення людей тим, що їм потрібно для виживання — їжею та водою».

«Відновлення — це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, яка повністю інтегрована з Європою, пов'язана з ринками по всьому світу», — додав він.

За його словами, США інвестують сотні мільйонів доларів для того, аби підсилити цифровий сектор України, для того, аби допомогти побороти корупцію та також допомогти українським бізнесам, які перебувають у фінансовій кризі.

Блінкен сказав, що нова допомога доповнить більш ніж 20 млрд доларів економічної допомоги та допомоги з метою розвитку, яку Сполучені Штати надали Україні.

Згідно із заявою Держдепартаменту США, завдяки новому фінансуванню загальний обсяг фінансування США для України становитиме близько 64 млрд доларів. Гроші США додадуться до більшого пакету фінансової допомоги від Європейської комісії, яка запропонувала 50 млрд євро для фінансування поточних видатків українського уряду та нагальних пріоритетів відновлення.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив про те, що його країна введе нову систему страхування військових ризиків, яка буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну, повідомляє Reuters.



«Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунути один із найбільших бар'єрів та дати інвесторам упевненість, необхідну їм для дій», — сказав Сунак на конференції з відновлення України в Лондоні.

Крім того, Ріші Сунак під час конференції з відновлення України в Лондоні оголосив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Сунак також сказав, що понад 400 компаній із 38 країн із сукупною ринковою капіталізацією в 4,9 трильйона доларів підписалися на участь у програмі Лондонського Сіті.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що необхідно підтримати Україну, щоб прискорити відновлення та допомогти Україні «розкрити свій потенціал».

Нагадаємо, конференція, присвячена відновленню України, зараз відбувається у Лондоні. Участь у ній беруть понад тисячу представників з 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Серед тих, хто виступає на конференції, присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, глава уряду України, Денис Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Президент Зеленський на конференції зазначив, що Україна є частиною спільного ринку ЄС та прямує до повноправного членства. Саме зараз Україна боронить спільний простір свободи в Європі. Наша держава у цей час активувала всю ту силу солідарності, заради якої задумувався Євросоюз.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram