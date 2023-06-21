«Ми належимо і до безпекового простору НАТО»: Зеленський про роль України в Європі

Україна вже належить до безпекового простору НАТО і захищає свободу Альянсу. Країна так само поділяє й ціннісний простір Євросоюзу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції з відбудови України.

Він зазначив, що Україні вже вдалося зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був.

За його словами, йдеться про дійсно ціннісне єднання, яке виражене у багатьох політичних, економічних, санкційних та гуманітарних рішеннях.

Президент зауважив, що Україна активувала всю ту силу солідарності, заради якої задумувався Євросоюз.

«До речі, Україна активує й моральну силу НАТО. Що бачить світ зараз? Чи визнає він моральне лідерство НАТО у захисті миру? Це можливо лише з Україною в Альянсі. Так само як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми належимо і до безпекового простору НАТО де-факто», — сказав він.

Зеленський продовжив, що так само як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС та прямує до повноправного членства, ми вже боронимо спільний простір свободи в Альянсі та очікуємо лише на достатню сміливість лідерів НАТО, щоб визнати цю реальність політично.

Нагадаємо, Україна розуміє, що не може приєднатися до Альянсу під час повномасштабної війни з росією. Проте країна хоче вступити до НАТО одразу після закінчення бойових дій. Так, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна де-факто приєдналася до НАТО ще минулого року, адже держава захищає від Росії всю Європу. При цьому Україна хоче отримати запрошення до НАТО на саміту Альянсу у Литві, який пройти 11−12 липня. Раніше президент Зеленський вже пояснював бажання України стати членом НАТО необхідністю отримань додаткових гарантій безпеки.

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