Критично важливе ППО і не тільки: США оголосили великий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги Україні, вартість якого перевищує 2 млрд доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО та боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Зокрема, пакет допомоги включає:

- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

- системи ППО HAWK і ракети;

- 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

- безпілотні авіаційні системи Puma;

- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

- підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі», — йдеться в повідомленні.

Як писав Bloomberg, до цього пакету увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та Hawk.

Цього тижня офіційний представник Білого дому Джон Кірбі анонсував додаткову військову допомогу, а також запевнив, що США продовжать забезпечувати успіх України на полі бою. Своєю чергою держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що Україна може розраховувати на потужний пакет за підсумками саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня.

Нагадаємо, до попереднього американського пакета на 300 млн доларів увійшли боєприпаси для Patriot, ракети AIM-7, системи ППО Avenger, артилерійські снаряди, авіаційні ракети Zuni, понад 30 млн набоїв та інше озброєння.

А з початку повномасштабного вторгнення росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 37,6 млрд доларів.

ФАКТИ" писали, що на думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, існує реальна можливість того, що Україна може повернути окупований Крим вже цього року, у тому числі й завдяки постачанню Заходом сучасного озброєння.

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