36.72 / 37.33 40.17 / 40.90
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Заступник Резнікова Шарапов робить закупівлі прозорішими, західні партнери йому довіряють, — Сазонов

22:51 21 червня 2023
Денис Шарапов

Міноборони переводить збройні закупівлі на стандарти і протоколи НАТО. Цей процес триває непублічно, але в умовах повної довіри з боку західних партнерів. Про це у Facebook написав політичний експерт і блогер Кирило Сазонов.

«Для реформування оборонних закупівель за лекалами НАТО, в Україні утворили Агентство оборонних закупівель. Воно має укладати контракти із закордонними та українськими постачальниками на закупівлю озброєння», — написав Сазонов.

За його словами, процес цей тривалий, бюрократично складний і, зі зрозумілих причин, секретний.

«Власне тому про Агентство, що формально утворили майже рік тому, досі небагато новин. Було б дивно, якби було навпаки. Відомо, що відомство вже розбудовує взаємини з партнерами з Великої Британії, Норвегії, відповідними підрозділами НАТО», — відмітив Сазонов.

Експерт також повідомив, що з українського боку Агентство і загалом закупівлі курує Денис Шарапов, заступник міністра оборони, кадровий офіцер ГУР МО України.

«Людина досвідчена, адже працювала і в державному оборонному секторі, і в бізнесі, і в інжинірингу», — написав Сазонов.

Під його керівництвом МО робить кроки у бік прозорості та підзвітності закупівель. Зокрема, почало піблікувати звіи про них у системі Prozorro.

«Тенденція позитивна і той факт, що західні партнери нарощують постачання озброєння Україні, — зайве тому свідчення. Значить вищому військовому керівництву України довіряють. Як на мене, це зараз головне», — вважає експерт.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Один з останніх концертів Пугачової на батьківщині

«Спустилася з небес»: Алла Пугачова знайшла блискучий вихід, коли їй під ноги ледь не впав німецький журналіст

Врожай огірків

Негайно дайте огіркам соду і дігтярне мило: будете збирати урожай до осені відрами (відео)

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту