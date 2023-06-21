Міноборони переводить збройні закупівлі на стандарти і протоколи НАТО. Цей процес триває непублічно, але в умовах повної довіри з боку західних партнерів. Про це у Facebook написав політичний експерт і блогер Кирило Сазонов.

«Для реформування оборонних закупівель за лекалами НАТО, в Україні утворили Агентство оборонних закупівель. Воно має укладати контракти із закордонними та українськими постачальниками на закупівлю озброєння», — написав Сазонов.

За його словами, процес цей тривалий, бюрократично складний і, зі зрозумілих причин, секретний.

«Власне тому про Агентство, що формально утворили майже рік тому, досі небагато новин. Було б дивно, якби було навпаки. Відомо, що відомство вже розбудовує взаємини з партнерами з Великої Британії, Норвегії, відповідними підрозділами НАТО», — відмітив Сазонов.

Експерт також повідомив, що з українського боку Агентство і загалом закупівлі курує Денис Шарапов, заступник міністра оборони, кадровий офіцер ГУР МО України.

«Людина досвідчена, адже працювала і в державному оборонному секторі, і в бізнесі, і в інжинірингу», — написав Сазонов.

Під його керівництвом МО робить кроки у бік прозорості та підзвітності закупівель. Зокрема, почало піблікувати звіи про них у системі Prozorro.

«Тенденція позитивна і той факт, що західні партнери нарощують постачання озброєння Україні, — зайве тому свідчення. Значить вищому військовому керівництву України довіряють. Як на мене, це зараз головне», — вважає експерт.

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