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ЗСУ потужно вдарили по Чонгарському мосту: у мережі показали наслідки (фото, відео)

8:33 22 червня 2023
Чонгарський міст

Сили оборони України, які восени минулого року успішно завдавали численних ударів по Антонівському мосту під час окупації правобережжя Херсонщини, змістили свою увагу південніше — на кордоні тимчасово окупованого Криму та Херсонської області ударами ЗСУ пошкоджено кілька мостів, у тому числі й Чонгарський.

Телеграм-канал «База» стверджує, що на мостах пошкоджено дорожнє покриття і що жертв немає.

Удари підтвердив і так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов, який заявив, що «вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу» і що «рух організували іншими маршрутами».

Втім, російські канали стверджують, що ЗСУ вдарили по шляхопроводах ракетами Storm Shadow.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявляв про реальну можливість деокупації Україною півострова ще цього року.

Фото і відео з мережі

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