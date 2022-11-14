Так HIMARS'и ще ніхто не викорисовував: в Інституті вивчення війни розповіли про новаторську тактику ЗСУ, яка дозволила відвоювати Херсон

Україна здобула важливу перемогу, звільнивши західну частину Херсонської області, яка стала більш вражаючою, ніж операція на Харківщині у середині вересня.

В Інституті вивчення війни вважають, що успіх України багато в чому став результатом новаторського використання Збройними силами України високоточної ракетної системи HIMARS, що поставлена США, для порушення ліній постачання російської окупаційної армії (РОА). Експерти зазначили, що боєприпаси до HIMARS не підходять для руйнування мостів, проте ЗСУ розробили тактику обходу обмежень їхньої дії, завдаючи множинних точкових ударів по ключовому Антонівському мосту та дорозі над Каховською греблею.

«ЗСУ продовжували завдавати ударів по мостах, поки росіяни намагалися їх відремонтувати, завдаючи ударів по ремонтному обладнанню, а також по дорогах, поки росіяни не здалися. Росіяни спробували побудувати понтонний міст під Антонівським мостом, але ЗСУ атакували і його, внаслідок чого росіяни відмовилися від нього. ЗСУ також атакували баржі, але переправної системи в будь-якому випадку було недостатньо для постачання 20-тисячного угруповання, яке намагалося утримати свій плацдарм на західному березі річки», — йдеться у звіті.

Його автори вважають, що відхід з Херсона був зрозумілим ще в жовтні, коли російськими військами в Україні почав командувати генерал сергій суровікін. Експерти не беруться стверджувати, що путін тоді уповноважив суровікіна піти із західного Херсона. Можливо, генералові довелося переконувати у цьому господаря кремля. Аналітики не виключають, що путін, який дозволив вивести РОА з Херсона, поставив умовою захоплення всієї Донецької області, використовуючи для цього відведені підрозділи.

«Російські наступальні операції в Донецькій області активізуватимуться найближчими тижнями у міру прибуття додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними із західної частини Херсона. Українські сили в цьому районі опиняться у важкому становищі, і Києву, швидше за все, доведеться залучати війська для захисту від нових наступів. Росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному відношенні, незважаючи на поновлені зусилля, хоча цілком ймовірно, що з часом вони величезною ціною можуть захопити Бахмут», — вважають аналітики.

Вони не виключають, що Україна, ймовірно, передислокує свої підрозділи з Херсна до інших районів як для оборонних, так і для контрнаступних операцій.

«ЗСУ могли б спробувати переслідувати росіян через річку Дніпро у різних точках, але навряд чи зроблять це, бо матеріально-технічне забезпечення підтримки українських сил на східному березі дуже складне. Таким чином, ЗСУ з більшою ймовірністю зміцнять свій контроль над західним берегом, залишать достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і передислокують сили до інших районів», — вважають в Інституті вивчення війни.

Аналітики також констатують обмежений успіх Сил оборони України в Луганській області, який може розвинутись за умови підкріплення підрозділами, які звільняли Херсон.

«Припинення або тривале уповільнення бойових дій у найближчі кілька місяців малоймовірне. Росіяни не намагаються встановити та зміцнити оборонні позиції по всій лінії, а відновлюють наступальні операції в Донецькій області. Українці майже напевно продовжать свої вже розпочаті контрнаступальні операції», — вважають експерти. На їхню думку, бойові дії навряд чи припиняться взимку, коли земля замерзне, що зробить умови для великомасштабних маневрів сприятливішими.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що до країни доставлено нову партію зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide.

Фото з Вікіпедії

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