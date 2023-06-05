У Британії заявили, що Україна може повернути Крим не пізніше цього року

На думку міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, існує реальна можливість того, що Україна може повернути Крим, окупований росією з 2014 року, вже цього року. В інтерв'ю The Washington Post він визнав, що між країнами НАТО існують розбіжності в питанні прийняття України до Північноатлантичного альянсу.

«Ми бачимо на полі бою, що якщо вдарити по російським військам не в тому місці, вони фактично розвалюються. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони і роблять, але ви не можете викликати танки і системи озброєння, які їм потрібні», — сказав Воллес .

Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, він вказав на розбіжності між країнами-членами Альянсу з цього питання і заявив, що НАТО, як і Європейський Союз, не повинен повторювати минулих помилок, даючи непомірні обіцянки країнам, що прагнуть вступити до Альянсу, таким як Україна.

«Ми повинні бути реалістами і сказати: цього не станеться у Вільнюсі, цього не станеться найближчим часом», — визнав він, маючи на увазі саміт лідерів НАТО, запланований на літо цього року в столиці Литви.

Бен Воллес зазначив, що низка країн готова укласти з Україною двосторонні або багатосторонні пакти про взаємну оборону і взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових планів розширення її військового потенціалу, «щоб гарантувати, що росії чи будь-кому іншому буде дуже дорого коштувати вторгнення в Україну в майбутньому». Він пояснив, що на практиці це матиме такий самий стримуючий вплив, як і членство в НАТО, особливо тому, що, на його думку, «російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років».

Масштаб російських втрат, за його оцінкою, свідчить про те, що володимир путін все ще вірить, що зможе перемогти, якщо задіє більше військ у війні. путін, можливо, не отримує точної інформації про ситуацію і не усвідомлює масштабу військового виклику.

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар військового аналітика Олександра Мусієнка щодо конфлікту в Бєлгородській області: кінцева мета — розпад росії як імперії.

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